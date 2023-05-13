Україна постійно працює з усіма партнерами з метою отримання нових пакетів військової допомоги.

Міжнародним партнерам України варто задуматися над тим, чи зробили вони достатньо, аби контрнаступ ЗСУ був успішним. Про це очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС та Індо-тихоокеанського міністерського форуму в Стокгольмі.

"Коли ви боретеся на війні, вам потрібно усе, у буквальному сенсі, від медичних транспортних засобів для перевезення поранених солдат з поля бою, до ракет дальнього радіуса дії, бронетранспортерів, літаків F-16. Багато чого", - сказав Кулеба.

За словами міністра, він цінує усе, що було зроблено партнерами заради допомоги Україні, але чи достатнього цього, стане зрозуміло "коли ми разом здобудемо перемогу".

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На запитання про те, коли Україна почне довгоочікуваний контрнаступ, Кулеба запропонував поглянути на цю тему з іншого боку.

"Замість того, щоб запитувати, коли розпочнеться контрнаступ, запитуйте, чи зробив я достатньо, аби український контрнаступ почався і став успішним? Ми хочемо, щоби це було питанням, на якому усі зосереджуватимуть увагу", - наголосив Кулеба.

Коментуючи новий пакет військової допомоги від Німеччини, про який стало відомо сьогодні, міністр наголосив, що важливий час її надходження.

"Ми завжди усе потребуємо якомога скоріше. І ми цінуємо усі зусилля, спрямовані на прискорення постачань", - підкреслив Кулеба.

Новий пакет допомоги від ФРН

Як повідомляв УНІАН, Німеччина готується "посилити" армію України наймасштабнішим пакетом зброї перед очікуваним контрнаступом ВСУ.

У "військовий пакет", ймовірно, увійдуть 30 танків Leopard 1, 4 системи ППО IRIS-t-SLM (їх доповнять 12 пусковими установками IRIS-T-SLS і сотнями керованих ракет системи), 20 БМП Marder, 18 колісних гаубиць, не менше 200 БПЛА для ведення розвідки, 100 бронемашин і близько 100 машин для логістичної підтримки.

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