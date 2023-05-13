Йдеться про отримання новітньої техніки на загальну суму близько 2,7 мільярда євро.

Німеччина готується "посилити" армію України наймасштабнішим пакетом зброї перед очікуваним контрнаступом ВСУ.

Йдеться про новітні зразки західних розробок, які може отримати Київ вже найближчими місяцями. За даними видання Der Spiegel, військова допомога передбачається на суму близько 2,7 мільярда євро.

У "військовий пакет", ймовірно, увійдуть 30 танків Leopard 1, 4 системи ППО IRIS-t-SLM (їх доповнять 12 пусковими установками IRIS-t-SLS і сотнями керованих ракет системи), 20 БМП Marder, 18 колісних гаубиць, не менше 200 БПЛА для ведення розвідки, 100 бронемашин і близько 100 машин для логістичної підтримки.

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За даними одного з джерел уряду Німеччини, пакет допомоги Берлін анонсує під час можливого візиту на територію країни президента України Володимира Зеленського. Раніше стало відомо, що він може приїхати як лауреат премії Карла Великого на церемонію вручення.

ЗМІ уточнюють, що це наймасштабніший пакет озброєнь, який Україна отримає від ФРН за весь час війни з Росією.

Зеленського чекають з візитом до Німеччини

Раніше видання Bild з'ясувало, що президент Зеленський може приїхати з візитом до Німеччини 13-14 травня. Політик, ймовірно, особисто відвідає щорічну премію Карла Великого, яка проходить у 2023 році в німецькому містечку Аахані. Це буде його перший візит з початку війни.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року Комітет премії присудив Зеленському нагороду, віддавши належне мужності України, її народу та лідеру за протистояння агресії РФ. Планується, що нагороду Зеленському вручить канцлер ФРН Олаф Шольц.

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