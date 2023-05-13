У критичний момент війни Україна може чинити тиск - або створити враження, що чинить тиск - у кількох місцях, щоб спробувати відтіснити окупантів.

Після 15 місяців бойових дій війна в Україні наближається до своєї критичної точки. Тепер Україна повинна продемонструвати, враховуючи отримане західне озброєння, шлях до військової перемоги, що вона може дати відсіч російським окупантам.

Аналітики видання The Guardian спробували знайти відповідь на питання питання, куди ЗСУ можуть піти в ході контрнаступу.

1. Зламати сухопутний міст і ізолювати Крим

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Перевага України, каже Ед Арнольд, науковий співробітник оборонного аналітичного центру "Русі", полягає в тому, що у неї є вибір, де можна завдати удару у відповідь.

"Відмінною рисою хорошої стратегії є те, що вона створює варіанти", - сказав він, і може навіть статися так, що Україна буде тиснути - або буде здаватися, що тисне - в ряді місць, щоб спробувати завдати серйозної поразки.

Найбільш очевидним напрямком української атаки є удар із Запорізького напрямку на південь і південний захід у бік Мелітополя або, можливо, на південний схід у бік Бердянська. Кінцева мета - перерізати шляхи постачання, які проходять близько до узбережжя, але карти російських укріплень, засновані на супутникових знімках, показують відносно щільну подвійну лінію траншей і позицій, що оточують ключове місто Токмак.

Зрештою, мета полягає в тому, щоб зробити тривалу окупацію Криму Росією неспроможною, що може бути досягнуто, якщо Керченський міст, що з'єднує півострів з власне Росією, можна буде знову підірвати - можливо, за допомогою нещодавно придбаних крилатих ракет великої дальності Storm Shadow, які також можуть завдати удару по ключовому логістичному вузлу Джанкой. Але Україна знає, що Росія буде люто боротися за Крим, навіть на відстані, так що цілком можуть бути переваги в нападі в іншому місці.

2. Атака через Дніпро на окуповану частину Херсонської області

Більш ризикованою стратегією було б спробувати розпочати десантну операцію через річку Дніпро далі, де менше, але все ще багато укріплень.

Серйозна атака - це "високий ризик, висока нагорода", - говорить Арнольд, і він стверджує, що на даний момент не очевидно, що Україні потрібно намагатися робити щось настільки ризиковане. Також незрозуміло, чи буде просування через дельту простим для значних атакуючих сил. Район є одним з найменш освітлених під час війни, що ускладнює розуміння того, що відбувається в цьому районі.

3. Вдарити по Північному Луганську і погрожувати оточенням військ на Донбасі

Альтернативою атаці, спрямованої на відсікання Криму, може бути удар по малонаселеному північному Луганську з метою перерізати російські шляхи постачання, які проходять з півночі на південь через Сватове на лінії фронту і Старобільськ далі на схід, і, в свою чергу, погрожуючи утримуваним російськими позиціями південніше.

Цей район навряд чи буде так само добре захищений, і прагнення буде домогтися повторення вересневого наступу на Харків, коли Україна використовувала слабо захищений ділянку російських позицій і змусила хаотично відступити війська Москви, які були в небезпеці.

Критично важливим тут для України було б досягнення елемента несподіванки і, за словами Арнольда, "мати розвіддані, щоб визначити слабке місце Росії". Атака в цьому районі може спрацювати, якщо РФ буде надмірно оборонятися на півдні, в той час як загроза може змусити Москву перекинути частину військ на 200 миль або близько того на північний схід.

4. Контратака навколо Бахмута

На той час ця ідея виглядала малоймовірною, але нарешті в останні дні Україна здійснила кілька обмежених контратак на північ від Бахмута і знову за вісім миль (14 км) на південний захід. Їх попередній успіх свідчить про те, що Україна може спробувати оточити зруйноване місто, погрожуючи виснаженим російським силам, які щойно захопили більшу його частину.

Недоліком є те, що при всій символічній цінності, яку можна було б отримати від повернення втраченої частини Бахмута, регіон Донбасу є менш стратегічно значущим. Врізання в російські позиції на сході Криму не загрожує, і будь-які спроби звільнити міста Донецьк і Луганськ, окуповані з 2014 року, будуть пов'язані з ризиком, не в останню чергу з урахуванням складності бойових дій в містах.

Атака на Сході може допомогти, "якщо вона зафіксує росіян в цьому районі", говорить Арнольд, маючи на увазі, що це змусить Москву виділити війська на східний фронт, тим самим надавши Україні більше можливостей на півдні. Зондуючі атаки в Бахмуті можуть стати прелюдією до наступу в іншому місці.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, як на діях ворога позначилася відсутність розуміння куди доведеться основний удар контрнаступу ЗСУ.

ВСУ почали "формувати операції" напередодні довгоочікуваного контрнаступу, що виражається в нанесенні ударів по російських складах зброї, командним центрам і скупченням техніки для підготовки поля бою до початку наступальних дій.