Український міністр наголосив, що світ від цього не впаде.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав світ не боятися, що Росія розвалюється.

В інтерв'ю The Wall Street Journal український міністр наголосив, що світ від цього не впаде.

"Я закликаю світ не боятися того, що Росія розвалюється. Якщо колеса історії почали рух, жодна людина не змінить цього", – заявив Кулеба.

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Очільник МЗС нагадав так звану промову "Котлета по-київськи", коли світ боявся розвалу СРСР.

"Замість того, щоб думати про те, як допомогти Росії вижити й стати нормальним членом міжнародної спільноти, настав час визнати той факт, що ця Росія не може бути нормальним членом міжнародної спільноти. Я не думаю, що світ рухне, якщо Росія розвалиться. Але народ Росії розвалить свою країну, як це сталося з Російською імперією в 1917 році", – заявив Кулеба.

Довідка УНІАН. Промова "Котлета по-київськи" – жартівлива назва історичної промови президента США Джорджа Буша-старшого, з якою він виступив 1 серпня 1991 року в Києві. Тоді політик застеріг українців від "самовбивчого націоналізму", закликаючи зберегти СРСР та відмовитися від незалежності від Москви. Промова обурила українських націоналістів та американських консерваторів, а редактор газети The New York Times Вільям Сафір назвав її "котлетою по-київськи" (Chicken Kiev speech – "курка" також використовується як "боягуз" в англ.).

Розвал Росії: що відомо

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у середині вересня говорив, що розпад Росії розпочався 24 лютого - у день повномасштабного вторгнення в Україну, коли окупанти не змогли швидко захопити нашу державу.

Політолог і публіцист Андрій Піонтковський вважає, що Росію сколихне громадянська війна. На його думку, Росія розпадеться не мирно на окремі республіки за етнічними ознаками, а утворяться озброєні клани, які будуть між собою воювати.

Водночас військовий експерт Петро Черник зауважив, що процес розпаду Росії може зайняти навіть десятиліття.

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