Олексій Данілов зазначив, що одним із основоположних факторів, які досі стримують розпад країни-агресорки, є наявність у неї ядерної зброї.

Розпад Росії розпочався 24 лютого, коли окупанти не змогли реалізувати свої плани щодо України.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі "24 каналу".

За його словами, перші 2-3 тижні після початку повномасштабного вторгнення в лютому були вирішальними для російських окупантів, натомість тоді розпочався крах їхньої армії.

Данілов зазначив, що одним із основоположних факторів, які досі стримують розпад країни-агресорки, є наявність у неї ядерної зброї. У цьому контексті країнам Заходу важливо, щоб зберігався контроль над ситуацією. Тож вони шукають того, хто може бути наступником Путіна.

"Ми маємо розуміння, що Заходу не дуже приємно, якщо ситуація стане неконтрольованою. Вони вже зараз шукають, хто буде наступником після Путіна. І на сьогодні усвідомлюють, що цю ситуацію потрібно тримати під контролем. Думаю, їм набридли всякі експерименти з 1991 року з Росією, де був короткий проміжок нібито демократії, яка проіснувала не більш ніж 1,5-2 роки", - сказав Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що Росія приречена на розпад і ці процеси тривають, однак він уточнив, що це точно не станеться швидко.

Данілов вважає, що скоро серед росіян з'явиться багато тих, хто намагатиметься відмежуватися від дій Путіна. А місцеві олігархічні групи можуть стати дійсно неконтрольованими, якщо в Росії все ж реалізують рішення створити "приватні" армії.

"Це й буде той "паркан", через який Путін навряд чи зможе перестрибнути", –вважає Данілов.

Розпад Росії

Про розпад імперії Путіна говорять вже не вперше. Зокрема, раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що РФ виявилася міцнішою, ніж прогнозували на Заході. Проте у режиму Путіна вже є проблеми, які можуть призвести до розвалу РФ.

"Найбільш реалістичним сценарієм є розкол в елітах. Народні бунти малоймовірні. Хоча, невдоволення центром у регіонах зростає. Відсутність майбутнього прикінчить сучасну Росію. Ставка на минуле не може зіграти. Всі розуміють, що ривок у прірву, заради нездійсненних планів Кремля, призведе режим до краху", - заявив Арестович.

У травні видання The Wall Street Journal опублікувало матеріал про п’ять сценаріїв закінчення війни в Україні та їхню імовірність. Першим із них журналісти назвали крах Росії.

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