Камера зафіксувала, як українського воїна врятував збіг обставин.

Воїн 35 окремої бригади морської піхоти дивом вцілів після стрілкового бою з російськими окупантами. Куля влучила у стіну над головою бійця.

Як повідомили у прес-службі бригади, момент бою потрапив на відео. Під час контактного бою з противником воїн вів стрільбу по ворогу, а той дав чергу у відповідь.

"Народився в сорочці! Камера зафіксувала, як одна з куль пролетіла над шоломом морпіха. Нехай доля й надалі оберігає наших побратимів від ворожих нападів", - йдеться у повідомленні.

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Війна в Україні: новини з фронту

Епіцентром найжорсткіших бойових дій залишається Донбас. Там точаться важкі бої на кількох напрямках. Особливо "гаряче" у Бахмуті, Авдіївці та Мар'їнці. Минулої доби українські захисники відбили 72 атаки росіян.

При цьому авіація Сил оборони завдала 13 ударів зосередженню особового складу та військової техніки росіян. Також захисники України збили два БПЛА загарбників типу "Орлан-10".

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