Окупанти знову били ракетами, з РСЗВ і десятки разів застосували авіацію.

Українська авіація завдала 13 ударів по позиціях російських окупантів. Захисники України збили два безпілотники окупантів.

"Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили 2 ворожих БПЛА типу "Орлан-10", - йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

При цьому підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили п'ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, а також дві станції радіоелектронної боротьби противника.

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У свою чергу за минулу добу противник завдав один ракетний та 21 авіаційний удар, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських захисників та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Ситуація на фронті станом на 12 квітня - що відомо

Сили оборони України за минулу добу, 11 Квітня, відбили 72 атаки російських окупантів. Основні зусилля загарбники зосередили на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. При цьому найгарячішою точкою фронту стала Мар'їнка.

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