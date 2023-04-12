Загарбники зосередилися на чотирьох напрямках.

Сили оборони України за минулу добу, 11 квітня, відбили 72 атаки російських окупантів. Основні зусилля загарбники зосередили на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, а найгарячішою точкою стала Мар'їнка.

У Генштабі ЗСУ у Facebook повідомили, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін. Деякі підрозділи Збройних сил РФ перебувають у Білорусі, а також у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей, де проводять інженерне обладнання місцевості.

При цьому росіяни обстріляли населені пункти Блешня, Кам'янська Слобода, Грем'яч Чернігівської області; Волфине, Катеринівка Сумської області, а також Ветеринарне, Глибоке, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Волохівка, Охрімівка, Черняків, Комісарове, Бударки та Довжанка у Харківській області.

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На Куп'янському напрямку під обстріли окупантів потрапили Колодязне, Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Рідкодуб, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Піщане та Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступи поблизу Білогорівки та Спірного. Російська артилерія вдарила по Макіївці, Невському, Білогорівці Луганської області та Ямполову, Торському, Спірному Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступ, щоб захопити Бахмут, бої тривають. За минулу добу окупанти зробив безуспішну спробу піти в наступ недалеко від населеного пункту Богданівка. Від ворожих обстрілів постраждали Никифорівка, Васюківка, Миньківка, Оріхове-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках росіяни вели провальні наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське та Мар'їнка Донецької області. Найзапекліші бої тривають за Мар'їнку. Ворожих обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Північне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Перемога Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник обстріляв населені пункти Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка в Донецькій області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. За минулу добу ворог здійснив обстріли понад 30 населених пунктів – Времівка, Новополь Донецької області; Новосілка, Ольгівське, Малинівка, Красне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Качкарівка, Берислав, Козацьке, Бургунка, Іванівка, Микільське, Антонівка, Білозерка, Дніпровське, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

Ситуація на фронті станом на 11 квітня - що відомо

За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 179 320 загарбників.

При цьому оперативне командування "Південь" повідомило, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили 35 окупантів, три безпілотні розвідники, антидронову рушницю, бойову броньовану машину та установку "Град".

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