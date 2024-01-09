Успіхів у російських окупантів на цьому напрямку немає, і їм не сподобаються рішення, які ближчим часом будуть ухвалені українськи командуванням.

Міністр оборони України Рустем Умєров разом з Головнокомандувачем Збройних сил України генералом Валерієм Залужним та начальником Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою відвідали позиції Сил оборони в районі Куп’янська.

Як зазначається у повідомленні на сайті Міністерства оборони України, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив їх із ситуацією довкола Куп’янська, де українські воїни відбивають постійні спроби ворога атакувати.

Водночас у повідомленні наголошується, що успіхів у російських окупантів на цьому напрямку немає. "Мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку зараз. Доповіли про ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть ухвалені найближчим часом - ворогу не сподобається", - наголосив Умєров.

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Як повідомляв УНІАН, у своєму вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил поінформував, що в районі Синьківки Харківської області російські війська намагалися покращити тактичне положення, наші бійці відбили чотири атаки.

Крім того, загарбники завдали авіаударів в районах Петропавлівки, Іванівки, Табаївки, Піщаного та Берестового Харківщини. Також під вогнем артилерії та мінометів опинилися близько 10 населених пунктів.

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