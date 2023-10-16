За час повномасштабної війни президент вже нагородив понад 60 тисяч за участь у боях.

Президент України Володимир Зеленський відзначив міцність та результативність бійців спецпідрозділу "Кракен" Головного управління розвідки Міністерства оборони України, які ведуть оборону в районі Купʼянська.

Він також відзначив воїнів 110-ї окремої механізованої бригади, "Сімдесятдевʼятки" ДШВ, артилеристів 55-ї бригади. "Дякую, хлопці, за вашу потужність! За саме таке знищення російських окупантів, яке потрібне Україні", - сказав президент у вечірньому відеозверненні.

Також похвалив десантників 82-ї окремої бригади та воїнів 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ за відвагу та ефективність у наступальних діях. "Кожен наш крок важливий. Кожна ворожа втрата має сенс", - наголосив глава держави.

Відео дня

Він повідомив, що підписав нові укази про відзначення воїнів державними нагородами. "За увесь час цієї війни - повномасштабної війни - вже понад 60 тисяч українців і українок були нагороджені за участь у боях заради держави. Це справді повномасштабна сміливість. Відвага, чиє коріння - у характері нашого народу. В характері, який не здається. В характері, який переможе. Обовʼязково", - наголосив Зелеенський.

Ситуація навколо Купʼянська

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська активізувалися на Лимано-Купʼянському напрямку. Начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомляв, що загарбники відновили бойові дії, застосовуючи штурмові роти "Шторм", "Шторм Z", підрозділи 1-ї танкової роти, 6-ї та 20-ї армії РФ.

Лише за минулу добу вони 710 разів обстріляли українські позиції, а також провели 15 атак на Лимано-Куп'янському напрямку.

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