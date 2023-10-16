Усі атаки ворога наражаються на потужну відсіч з боку Сил оборони, наголосив Євлаш.

Російські окупаційні війська активізувалися на Лимано-Купʼянському напрямку. Ворог застосовує там штурмові роти, акцентуючи увагу і зусилля на захопленні Купʼянська Харківської області.

"У смузі відповідальності Східного угруповання військ найгарячішим напрямком є Лимано-Куп'янський. Після нетривалої паузи ворог відновив бойові дії, застосовуючи штурмові роти. Зокрема "Шторм", "Шторм Z", підрозділи 1-ї танкової роти, 6-ї та 20-ї армії РФ. За минулу добу противник 710 разів обстріляв позиції ЗСУ з різних видів озброєння. 15 атак було відбито на Лимано-Куп'янському напрямку", – повідомив в ефірі "Еспресо" начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

Він зазначив, що окупанти акцентують увагу на захопленні та оточенні Купʼянська. Проте намагання росіян успіху не мають.

Відео дня

"Усі атаки ворога наражаються на потужну відсіч з боку Сил оборони. Отримавши по зубах ворог відходить, зализуючи рани. Але відновившись, окупанти знову продовжують атаки колонами й м'ясними штурмами", – резюмував Євлаш.

Війна в Україні: новини з передової

На півдні Сили оборони завдали окупантам чималих втрат. Там було ліквідовано 46 загарбників. Крім того, ворог поніс втрати і в техніці – українські військові знищили ва танки противника, 12 гармат, міномет, п’ять одиниць автомобільної техніки та чотири човни загарбників.

Тим часом за тиждень "Армія дронів" уразила рекордну кількість техніки російських окупантів. Ліквідовано 428 одиниць ворожої техніки, зокрема: 101 гармата, 88 броньованих машин, 75 танків, 52 САУ тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: