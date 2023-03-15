Де та коли відбулась успішна атака не уточнюється.

Група аеророзвідки спеціального підрозділу Kraken Головного управління розвідки Міністерства борони України потужно знищила окупантів.

На відео потрапило, як бійці прицільно скидають з дронів осколкові боєприпаси на загарбників. Кадри опублікували у Telegram спецпідрозділу Kraken.

На відео видно, як російські окупанти переміщаються місцевістю, а з дрону летять ВОГи. Інтервенти тікають, намагаються сховатись у посадці, але у них нічого не виходить. Деякі з них навіть намагались стріляти, щоб врятуватись, але бійці Kraken виявились сильнішими.

Відео дня

Зазначимо, що де та коли було знято це відео військові не уточнюють.

Війна в Україні: останні новини з фронту

За даними Генштабу ЗСУ, українські захисники минулої доби відбили понад 90 атак російських окупантів. Противник не полишає спроб захопити місто-фортецю Бахмут, де постійно тривають позиційні бої.

Росіяни зосередили основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках фронту.

За минулу добу знищено 980 російських загарбників. Загальні втрати досягли 161 520 осіб.

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