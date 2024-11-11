В ОВА кажуть, що удар по греблі потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій - як на Донеччині, так і на Дніпровщині.

Росіяни пошкодили греблю Курахівського водосховища. Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій - як на Донеччині, так і на Дніпровщині", - зазначив він у Telegram.

За даними Філашкіна, станом на 16:00 встановлено, що рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метра.

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"Підтоплень житла наразі не зафіксовано! Ми продовжуємо моніторити рівень води у річці і готові до будь-якого розвитку подій", - запевнив голова ОВА.

Він додав, що тримає ситуацію на особистому контролі.

Удар по дамбі Курахівського водосховища - що відомо

Сьогодні у першій половині дня у мережі поширилась інформація про те, що росіяни зруйнували дамбу Курахівського водосховища, що знаходиться неподалік с. Старі Терни.

Близько 9 ранку Курахове у Покровському районі Донецької області було під обстрілом, в результаті якого зруйновано Терновську дамбу Курахівського водосховища, інформували "Новости Донбаса".

Як повідомляв УНІАН, навесні минулого року росіяни обстріляли Курахівську ТЕС на Донеччині, після чого її роботу зупинили.

За інформацією WSJ, Курахівську ТЕС розібрали на частини для ремонту інших українських електростанцій ще до літа. Зазначається, що після потужних атак по енергетичній структурі України ситуація була критичною і компанія ДТЕК шукала обладнання в інших країнах, але постачання тривали місяці. Тож довелося розібрати Курахівську ТЕС, яку росіяни постійно обстрілювали - через це неможливо було відновити її інфраструктуру.

Завдяки цьому вдалося відновити понад 60% енергетичної потужності, яку Україна втратила після російських обстрілів. У ДТЕК заявляли, що роботу ТЕС можна буде відновити, коли цьому сприятиме безпекова ситуація.

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