Через інтенсивні обстріли було пошкоджено обладнання станції, внаслідок чого ТЕС припинила виробництво електроенергії.

Російські окупанти обстріляли Курахівську теплоелектростанцію на Донеччині, внаслідок чого виникли проблеми з електропостачанням. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"У результаті обстрілу російськими окупаційними військами Курахівської ТЕС порушено електропостачання трьома електромережами 110 кВ, які забезпечують живлення Покровського району", - зазначив він.

За словами Кириленка, також виникла перерва протягом 10 хвилин в електропостачанні Краматорського енерговузла - наразі вже здійснено відновлення.

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"Наразі здійснюються перепідключення споживачів Покровського району на альтернативні мережі електропостачання. Станом на 16:00 вже відбувається підключення абонентів", - уточнив голова ОВА.

Як розповіли в компанії ДТЕК, через інтенсивні обстріли було пошкоджено обладнання станції, внаслідок чого ТЕС припинила виробництво електроенергії.

"За попередньою інформацією обійшлося без жертв. Після закінчення обстрілу енергетики зможуть розпочати ліквідацію наслідків атаки та відновлення роботи обладнання", - йдеться в повідомленні.

Обстріл Костянтинівки 2 квітня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 квітня, росіяни завдали по Костянтинівці Донецької області два удари із С-300 та здійснили чотири залпи з РСЗВ "Ураган". Пошкоджено 15 багатоповерхівок і 11 приватних будинків, дитсадок та адмінбудівлю.

За останніми даними відомо про шістьох загиблих внаслідок цих ударів, кількісить поранених зросла до 10 людей.

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