DeepState: Втрата Курахового може перетворитися у катастрофу, ворог 'огортає' місто

Росіяни штурмують позиції українських військових в районі Курахового з трьох напрямків.

Ситуація навколо Курахового Донецької області продовжує погіршуватися, ворог вже заходить на околиці міста. Про це заявляють аналітики DeepState.

"Маємо вкотре нагадати, що "брехня нас всіх погубить", але навіть в залученні додаткових ресурсів, які прибувають в район Курахового, виникають питання адекватності розгортання. Такими діями втрата контролю над Кураховим залишається питанням часу. А якщо ще й не взяти під контроль проблему з флангами, то дуже скоро вона перетвориться на чергову катастрофу", - сказано в повідомленні.

Аналітики DeepState зазначають, що ворог продовжує реалізацію свого масштабного плану огортання міста, заходячи з флангів, намагаються вийти на логістичні шляхи Сил оборони. Сказано, що ворог штурмує позиції українських військових з півночі, півдня та сходу.

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Сказано, що північна та південна частини є метою обходу міста з флангів, де противнику важливо взяти, як мінімум, під вогневий контроль трасу Н15 Запоріжжя-Донецьк і достатньо, щоб здійснювати ураження по будь-якому переміщенню. В повідомленні зазначається, що ворог з півдня має просування в напрямку Ясна Поляна-Максимівка-Трудове. При цьому до траси залишається близько 10 км.

Аналітики наголошують, що з півночі окупанти зосередили свою максимальну увагу на населеному пункті Сонцівка, навіть заходили в село, але ворожу піхоту там знищено. "Постійний тиск малими групами, які в разі виживання стараються заховатися з метою накопичення даються взнаки і рано чи пізно дадуть можливість закріпитися. Сьогодні кацапи почали день з активного артобстрілу. Паралельно з цим йдуть активні спроби долазити в Берестки, Старі Терни", - наголошують в DeepState .

Сказано, що також ворог має успіхи на східній стороні, вони заходять на околиці міста і пробують насичуватися і закріплятися. "Тут як спроба додаткового тиску і відволікаючого маневру - працює для московитів безпрограшно, адже це додаткова увага ресурсів з нашого боку і можна безкінечно подавати звіти про "повний контроль міста в межах його кордонів", але ситуацію це не змінить", - наголошують в DeepState.

Наголошують також, що несприятлива обстановка для Сил оборони складається в "кишені" в районі населених пунктів Антонівка-Катеринівка-Єлизаветівка, де ворог постійно лізе на позиції українських військових. "При виході русні на трасу Н15, ця ділянка буде найнебезпечнішою для перебування", - підкреслюють в DeepState.

Курахове сьогодні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, представник пресслужби 79 десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗСУ Орест Дрималовський наголосив, що російські загарбники намагаються взяти в оточення місто Курахове Донецької області.

Зазначав, що окупанти намагаються якомога глибше охопити Курахове, сформувати кліщі. Намагаються збільшити роботу своїх ударних дронів, FPV-дронів, які вже працюють в самому місті Кураховому і на підступах до міста. він зазначав, що там пересування ускладнено.

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