DeepState: Втрата Курахового може перетворитися у катастрофу, ворог 'огортає' місто

Ситуація навколо Курахового Донецької області продовжує погіршуватися, ворог вже заходить на околиці міста. Про це заявляють аналітики DeepState.

"Маємо вкотре нагадати, що "брехня нас всіх погубить", але навіть в залученні додаткових ресурсів, які прибувають в район Курахового, виникають питання адекватності розгортання. Такими діями втрата контролю над Кураховим залишається питанням часу. А якщо ще й не взяти під контроль проблему з флангами, то дуже скоро вона перетвориться на чергову катастрофу", - сказано в повідомленні.

Аналітики DeepState зазначають, що ворог продовжує реалізацію свого масштабного плану огортання міста, заходячи з флангів, намагаються вийти на логістичні шляхи Сил оборони. Сказано, що ворог штурмує позиції українських військових з півночі, півдня та сходу.

Відео дня

Сказано, що північна та південна частини є метою обходу міста з флангів, де противнику важливо взяти, як мінімум, під вогневий контроль трасу Н15 Запоріжжя-Донецьк і достатньо, щоб здійснювати ураження по будь-якому переміщенню. В повідомленні зазначається, що ворог  з півдня має просування в напрямку Ясна Поляна-Максимівка-Трудове. При цьому до траси залишається близько 10 км.

Аналітики наголошують, що з півночі окупанти зосередили свою максимальну увагу на населеному пункті Сонцівка, навіть заходили в село, але ворожу піхоту там знищено. "Постійний тиск малими групами, які в разі виживання стараються заховатися з метою накопичення даються взнаки і рано чи пізно дадуть можливість закріпитися. Сьогодні кацапи почали день з активного артобстрілу. Паралельно з цим йдуть активні спроби долазити в Берестки, Старі Терни", - наголошують в DeepState .

Сказано, що також ворог має успіхи на східній стороні, вони заходять на околиці міста і пробують насичуватися і закріплятися. "Тут як спроба додаткового тиску і відволікаючого маневру - працює для московитів безпрограшно, адже це додаткова увага ресурсів з нашого боку і можна безкінечно подавати звіти про "повний контроль міста в межах його кордонів", але ситуацію це не змінить", - наголошують в DeepState.

Наголошують також, що несприятлива обстановка для Сил оборони складається в "кишені" в районі населених пунктів Антонівка-Катеринівка-Єлизаветівка, де  ворог постійно лізе на позиції українських військових. "При виході русні на трасу Н15, ця ділянка буде найнебезпечнішою для перебування", - підкреслюють в DeepState. 

Курахове сьогодні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, представник пресслужби 79 десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗСУ Орест Дрималовський наголосив, що російські загарбники намагаються взяти в оточення місто Курахове Донецької області.

Зазначав, що окупанти намагаються якомога глибше охопити Курахове, сформувати кліщі. Намагаються збільшити роботу своїх ударних дронів, FPV-дронів, які вже працюють в самому місті Кураховому і на підступах до міста. він зазначав, що там пересування ускладнено.

Вас також можуть зацікавити новини: