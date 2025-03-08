Росіяни відвоювали близько двох третин території, втраченої в Курській області.

Росіяни досягають переваг у Курській області завдяки новому притоку північнокорейських солдатів і добре навченим підрозділам безпілотників, які наступають під прикриттям жорстокого артилерійського вогню і повітряних бомбардувань. Про це розповіли виданню The New York Times українські військові.

"Це правда, ми не можемо їх зупинити. Вони просто змітають нас, наступаючи групами по 50 північнокорейців, у той час як у нас на позиціях лише шість осіб", - сказав виданню командир українського підрозділу зв'язку Олексій.

Як зазначає NYT, якщо українські війська в Курській області будуть відрізані або змушені відступити, це буде значною поразкою для Києва.

Відео дня

"Вторгнення в Курську область не тільки стало фірмовою операцією, яка підняла бойовий дух і поставила в незручне становище Володимира Путіна, але також утримання території в Росії дало Україні потенційний козир у будь-яких мирних переговорах. Виведення військ може послабити її позиції в той момент, коли президент Трамп намагається форсувати переговори щодо врегулювання", - пише видання.

Зазначається, що росіяни відвоювали близько двох третин території, втраченої в Курській області, але ціною жахливих втрат: за оцінками української, південнокорейської та західної розвідки, в боях загинуло не менше 4 000 військовослужбовців.

Північнокорейці стали ефективнішими

У січні північнокорейські солдати були змушені піти з поля бою і перегрупуватися, але незабаром вони повернулися. При цьому чотири українські солдати в коментарях NYT заявили, що в авангарді останніх атак були північнокорейці, а також елітні російські підрозділи безпілотників.

За словами українських солдатів, північнокорейці тепер краще пристосовані до ведення війни на полі бою в умовах масового поширення безпілотників. Вони все ще беруть участь у тих же запеклих лобових атаках, які призвели до стількох жертв, але діють більш злагоджено.

"Застосування тактики північнокорейцями постійно вдосконалюється", - каже командир безпілотника Андрій. За його словами, вони діють у кращій координації з північнокорейськими артилерійськими підрозділами та за підтримки російських операторів дронів.

Українські солдати, які беруть участь у боях, кажуть, що на початку березня північнокорейців стало просто занадто багато, і коли вони атакували, то зім'яли українські позиції.

Елітні підрозділи БПЛА

При цьому, крім переважної переваги в чисельності військ і вогневої потужності, росіяни наситили поле бою безпілотниками з оптоволоконним зв'язком, які, на відміну від радіокерованих безпілотників, не вразливі до перешкод.

Командир батальйону 47-ї механізованої бригади Олександр розповів, що росіяни збільшили дальність польоту безпілотників і перекинули в Курську область кількох найкращих операторів.

Крім того, невеликі російські штурмові підрозділи, що складаються всього з кількох солдатів, також іноді просуваються вперед з безпілотниками, що ще більше збільшує дальність польоту.

"Щойно вони вриваються всередину, приблизно за 200-300 метрів від лінії фронту, вони починають використовувати їх звідти", - сказав він.

За його словами, це дало змогу росіянам і північнокорейцям більш ефективно наносити удари по головній лінії постачання України: єдиній дорозі, яка веде з України до Суджа. Тепер росіяни можуть тримати цю дорогу під майже безперервним вогнем.

Курська операція ЗСУ - останні новини

Як писав The Telegraph, десять тисяч українських військових опинилися під загрозою оточення після прориву російських військ через лінію фронту і їхнього просування на критично важливу лінію постачання з двох напрямків.

А Politico писало, що українські війська можуть відступити з Курської області, щоб уникнути оточення. Зазначається, що українські солдати ризикують опинитися в оточенні ворога, якщо командири ухвалять рішення занадто пізно.

Вас також можуть зацікавити новини: