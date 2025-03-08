Наразі командування розглядає варіант відходу, щоб уникнути втрат.

Десять тисяч українських військових опинилися під загрозою оточення після прориву російських військ через лінію фронту та їхнього просування на критично важливу лінію постачання з двох напрямків у Курській області РФ, пише The Telegraph.

Російські сили зайняли Суджу, яка знаходиться приблизно за 11 кілометрів углиб російської території, перетнувши кордон із Сумською областю з півночі у п’ятницю.

Суджа розташована в Курській області, частину якої Україна контролювала минулого літа після несподіваного наступу, що дало їй важіль у можливих переговорах щодо припинення війни.

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Повідомляється, що значна кількість північнокорейських військових бере участь у цьому наступі, намагаючись відрізати українські сили, використовуючи безпілотники для порушення логістичних ланцюгів та постачання Києва.

Молодший сержант, який спілкувався з The Telegraph, зазначив, що Україна розглядає можливість відступу з Курська, аби уникнути втрат:

"Ми хочемо уникнути втрат. Страх оточення реальний".

Карта українського проєкту Deepstate демонструє, що майже три чверті українських сил на території Росії перебувають у стані майже повного оточення та ризикують бути розділеними на дві частини.

Війська, що залишилися поблизу кордону, мають зв’язок із основними силами через вузький коридор довжиною близько кілометра і шириною менше 500 метрів у найвужчому місці.

Єдина українська дорога до Суджі перебуває в зоні дії російських безпілотників, що значно ускладнює зусилля з утримання району та можливий відступ.

Очільник Українського центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що російські сили намагаються взяти під контроль ключову трасу від Юнаківки Сумської області до Суджі.

На території Курської області продовжують діяти елітні українські підрозділи, включно з 95-ю десантно-штурмовою бригадою, 115-ю механізованою бригадою та 8-м окремим полком спеціального призначення.

Російські війська, за наявною інформацією, розширюють зону бойових дій до сіл Новенький і Басівка, а також зайняли Нову і Стару Сорочиці.

"Відключення світла"

Російське просування на стратегічно важливій дорозі почалося невдовзі після того, як США припинили обмін розвідданими з Україною. На думку експертів, обмеження спостереження з боку США дозволить російським військам діяти вільніше та планувати атаки без відома України.

Офіцер військової розвідки у Києві заявив The Telegraph, що припинення обміну розвідданими еквівалентне "більш-менш повному відключенню світла".

Спочатку повідомлялося, що скорочення розвідки стосується лише Росії, де й стався п’ятничний напад.

Цей напад відбувся після того, як президент Дональд Трамп заборонив приватним американським компаніям і комерційним службам надавати супутникові дані Україні, що призвело до припинення доступу до супутникових зображень компанії Maxar Technologies.

Maxar є ключовим постачальником комерційних супутникових знімків для України, що дозволяють відстежувати пересування російських військ і оцінювати ситуацію на полі бою, зокрема всередині Росії.

Обмеження доступу до розвідданих також негативно позначається на здатності України прогнозувати російські ракетні удари та атаки безпілотників.

У п’ятницю Росія завдала "масованого ракетного та безпілотного удару" по українських газових об’єктах лише через кілька годин після того, як Володимир Зеленський виступив із закликом до перемир’я, наголошуючи на необхідності припинення атак на критичну інфраструктуру.

Харків, Слов'янськ, Краматорськ, Одеса та Тернопіль зазнали обстрілів, під час яких Росія запускала ракети з моря та повітря.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що у відповідь на ці удари польські винищувачі були підняті в повітря, а системи протиповітряної оборони приведені в бойову готовність.

У четвер, на саміті лідерів ЄС у Брюсселі, Володимир Зеленський підтримав ідею часткового перемир’я, спрямованого на припинення повітряних атак, атак з моря та ударів по критичній інфраструктурі, а також для перевірки готовності Росії до припинення бойових дій.

Ці ініціативи, разом із масштабним обміном полоненими між Києвом і Москвою, українські та американські високопосадовці обговорять під час зустрічі в Саудівській Аравії наступного тижня.

Українські військові зазначили, що припинення обміну розвідданими ще більше ускладнило ситуацію, особливо на тлі нещодавнього припинення військової допомоги США.

"Це впливає на моральний стан солдатів", - зазначив 30-річний медик, який служить у Донецькій області. "З огляду на все, що зробив Дональд Трамп, таке відчуття, що нас покинули".

Він також висловив побоювання, що ситуація може погіршитися найближчими тижнями через зміну погодних умов:

"Ясніші та тепліші погодні умови викликають більшу інтенсивність бойових дій".

Ситуація в Курській області - що відомо

Раніше видання Politico писало, що українські війська можуть відступити з Курської області, щоб уникнути оточення. Зазначається, що українські солдати ризикують опинитися в оточенні ворога, якщо командири приймуть рішення занадто пізно.

Крім того, ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман розповідав, як ЗСУ вдається стримувати 80-тисячне елітне військо РФ на Курщині. На його думку, заклики "давай виводити ЗСУ з Курщини!" - це вороже ІПСО, бо росіянам треба повернути Курську область.

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