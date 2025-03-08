ЗСУ можуть бути змушені відступити назад в Україну або ризикують бути захопленими чи вбитими.

Тисячі українських військових у Курській області майже оточені російськими військами, що стало серйозним ударом по планах України використати свою присутність там як важіль тиску на Кремль на переговорах.

Як пише Reuters, ситуація в Курській області різко погіршилася за останні три дні, як показують карти, після того, як російські війська відвоювали територію в рамках підготовлюваного контрнаступу, який майже розрізав українські сили надвоє і відокремив основну групу від основних ліній постачання.

Небезпечна ситуація для України склалася після того, як США призупинили обмін розвідданими з Києвом. Ця ситуація підвищує ймовірність того, що ЗСУ можуть бути змушені відступити назад в Україну або ризикують бути захопленими чи вбитими.

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"Ситуація (для України в Курську) дуже погана", - сказав Рейтер Пасі Паройнен, військовий аналітик із фінської Black Bird Group.

"Тепер залишилося зовсім небагато до того, як українські війська будуть оточені або змушені відступити. А відступ означав би проходження небезпечної смуги, де військам постійно загрожуватимуть російські безпілотники та артилерія", - пояснив він ситуацію.

Експерт додав, що, якщо українські війська не зможуть швидко відновити ситуацію, це може стати моментом, коли Курський виступ почне остаточно звужуватися і перетворитися на котел.

Операція ЗСУ в Курській області

Вторгнення України в Курську область у серпні минулого року стало найсерйознішим нападом на територію Росії з моменту вторгнення нацистів до Радянського Союзу в 1941 році.

Вторгнення було незручним для Москви і підняло незручні питання про її здатність захищати свої власні кордони.

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