Скасування обмеження допоможе ЗСУ просунутися далі в Курській області й утримати територію.

Наступ ЗСУ в Курській області РФ з новою силою тисне на США в питанні заборони Україні використовувати зброю американського виробництва для ударів углиб російської території.

Скасування обмеження допоможе ЗСУ просунутися далі в Курськ і утримати територію, яку вони взяли, використовуючи далекобійну артилерію, таку як ATACMS, для ударів по аеродромах і логістичних вузлах, пише The Hill.

Видання зазначило, що ситуація в Курській області зруйнувала твердження Кремля, що напад на РФ - це червона лінія та ескалація - загрози, які тривалий час стримували США від дозволу дальніх ударів.

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"Росія не відреагувала на атаку під Курськом будь-якою новою ескалацією, що змусило українців наполягати на скасуванні обмеження на дальні удари", - написало видання.

Стівен Хоррелл із Центру аналізу європейської політики, сказав, що одна з можливих цілей атаки на Курськ - довести, що у війні більше немає червоних ліній. "Той факт, що ми наділи наручники на використання Україною наданих їй можливостей, був просто результатом нашої надмірної обережності", - висловив думку він.

При цьому ЗСУ борються з високоточними планувальними бомбами росіян, і офіційні особи стверджують, що життєво важливо зняти всі обмеження на використання зброї для захисту українських військових від повітряних атак. Зняття обмежень також може перешкодити російським резервним силам зміцнити позиції в Курську.

Але, навіть незважаючи на все це, США не зрушили з місця. Так, прес-секретар Пентагону Пет Райдер повторив, що заборона залишається чинною. Але на Капітолійському пагорбі деякі законодавці відновлюють спроби змусити США скасувати цю заборону. Так, наприклад, республіканець Майк Тернер, голова Комітету з розвідки Палати представників, сказав, що зняття обмеження важливе для протидії перевазі Росії з масою на полі бою, наприклад, з артилерією. "Україна нарешті перебуває в положенні, коли може змусити відповісти РФ", - сказав він і додав, що зняття обмеження "може змінити динаміку на місцях".

При цьому, відставний віце-адмірал США Роберт Мюрретт сказав, що ЗСУ "майже ідеально" переслідують військові цілі, а не політичні. "Поки ЗСУ переслідують законні військові цілі, є свого роду впевненість у тому, що це не має вигляду ескалації", - сказав Мюрретт.

Видання зазначило, що Путін позначив кілька червоних ліній, які вже були перетнуті, і малоймовірно, що він зможе ще більше загострити війну, не вдавшись до ядерної зброї, що становить величезний ризик для Москви в разі її застосування.

Також журналісти нагадали, що ЗСУ вже завдавали ударів по Москві й атакували Кремль за допомогою безпілотників. Безпілотники великої дальності використовувалися з розумом, вражаючи російські нафтосховища. Але ATACMS набагато потужніші і точніші, сказав Еміль Кастехельмі, аналітик фінської Black Bird Group. "Безпілотники насправді не є заміною ракетам. Російській протиповітряній обороні складніше... що-небудь зробити з цими ракетами", - зазначив він.

Навіть якщо обмеження буде знято, деякі з великих цілей України залежать від інших факторів. Кастехельмі пояснив, що ЗСУ навряд чи просунуться набагато глибше в Курській області без більших сил, і Росія, найімовірніше, не відверне достатньо військ від лінії фронту в Україні, щоб змінити ситуацію.

Видання зазначило, що США вплинули на інші держави, які також вирішили не дозволяти Україні використовувати свої системи зброї для нанесення ударів углиб РФ.

Хоррелл із Центру аналізу європейської політики сказав, що західні лідери дивляться на "нерішучість США і підживлюють свою власну".

Ситуація в Курській області

6 серпня ЗСУ почали наступати на Курщині і вже взяли під контроль понад 90 населених пунктів. На взятій території Україна створила військову комендатуру.

Як повідомляють аналітики ISW, РФ передислокувала деякі свої підрозділи з-під Часового Яру Донецької області України в Курську область, щоб спробувати зупинити просування ЗСУ. Водночас, за даними Bild, ЗСУ в Курській області починають бій за великий населений пункт - Кореневе.

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