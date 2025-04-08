Завдання виконувалося за підтримки безпілотних авіаційних комплексів та артилерії.

На одному з напрямків бійці 4-го полку "Рейнджер", що входить до структури Сил спеціальних операцій (ССО) зачистили частину населеного пункту та захопили у полон російського окупанта. Про це розповіли у Силах спеціальних операцій України.

"У результаті злагоджених спеціальних дій "рейнджери" 4-го полку знищили живу силу противника та зачистили частину населеного пункту", - йдеться у повідомленні.

Йдеться, що завдання виконувалося за підтримки безпілотних авіаційних комплексів, артилерії та чіткого планування на всіх рівнях. В результаті, під час зачистки захоплено документацію ворога, а також взято у полон російського військовослужбовця.

На відео, яке оприлюднили військові, можна побачити дії українських захисників, в тому числі як ворог здається у полон.

За даними "УП", подія сталася в Курській області РФ.

Війна в Україні - ураження російської техніки

Як писав УНІАН, на Донецькому напрямку Сили безпілотних систем знищили три російські ЗРК, загальна вартість яких - близько 50 млн доларів. За словами військових, протягом двох тижнів українські бійці уразили два зенітних ракетних комплекси "Бук" невстановлених модифікацій та зенітний ракетний комплекс "Тор". Йшлося, що ці комплекси є важливим елементом ворожої протиповітряної оборони. Для ураження застосували ударні дрони із системою захоплення цілі та автоматичного донаведення.

Також ЗСУ в районі Часового Яру дроном знищили рідкісну військову техніку РФ - "хімічний" бронетранспортер РХМ-4, який призначений для розвідки зараженої місцевості. Бійці вполювали ціль та вдарили FPV-дроном по бронетранспортеру РХМ-4 на базі БТР-80 під час його пересування. На броні в цей час влаштувався з десяток російських штурмовиків, яким не судилося дістатися пункту призначення.

Вас також можуть зацікавити новини: