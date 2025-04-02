Подібні ураження - результат злагодженої роботи аеророзвідки та операторів ударних БПЛА.

На Донецькому напрямку Сили безпілотних систем знищили три ЗРК російських окупантів, загальна вартість яких - близько 50 млн доларів. Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця").

За словами військових, оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем за два тижні виявили та уразили три ворожі системи протиповітряної оборони. Як уточнюється, це два зенітних ракетних комплекси "Бук" невстановлених модифікацій та зенітний ракетний комплекс "Тор".

"Ці комплекси є важливим елементом ворожої протиповітряної оборони, а їхня загальна вартість становить близько 50 млн доларів. Для ураження були застосовані ударні дрони із системою захоплення цілі та автоматичного донаведення", - йдеться у повідомленні.

Додається, що подібні ураження - результат злагодженої роботи аеророзвідки та операторів ударних БПЛА, що завдають противнику мільйонних збитків і відкривають повітряний простір для подальших операцій Сил оборони України.

На відео, яке оприлюднили військові, можна побачити, як відбувалася "захоплення цілі" та її ураження.

Війна в Україні - знищення техніки РФ

Як писав УНІАН, українські військові в районі Часового Яру ЗСУ за допомогою дрона знищили рідкісну військову техніку РФ - "хімічний" бронетранспортер РХМ-4, який призначений для розвідки зараженої місцевості. Зокрема, пілоти полку безпілотних систем вполювали ціль та вдарили FPV-дроном по бронетранспортеру РХМ-4 на базі БТР-80 під час його пересування. На броні в цей час влаштувався з десяток російських штурмовиків.

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