'Стирає свої населені пункти': в ЦПД розкрили техніку Росії на Курщині

Росія почала застосовувати у війні на Курському фронті техніку, яку раніше використовували під час чеченської війни.

Росія застосовує у боях в Курській області криваву техніку чеченської війни.

Як заявив очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко, російська авіація на Курщині буквально "стирає свої ж населені пункти".

"Росія використовує на Курщині тактику чеченської війни - своєю авіацією стирає свої ж населені пункти", - зазначив Коваленко.

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Ситуація на Курщині - останні новини

Президент України Володимир Зеленський розповів про результат Курської операції. За його словами, успіх України на території ворога показав неправдивість наративу Росії про її перемогу.

Як сказав Зеленський, Курська операція принесла результат, і "Україна знову в топі".

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів, що в Курській області Російської Федерації нині відбуваються "маневрові бої". Він пояснив, що маневрові бої означають відсутність фортифікаційних споруд на лінії фронту. При цьому, за словами експерта, без хорошого зв'язку маневрові операції провести неможливо, велика відповідальність лягає на засоби зв'язку, керування, пересування, постійний контроль перебування, аби не потрапити під дружній вогонь, і у росіян із цим велика проблема.

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