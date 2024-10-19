За словами Світана, найбільше потерпає піхота ворога, яка опиняється і під ударами ЗСУ, й під ударами своїх же.

У Курській області Російської Федерації нині відбуваються "маневрові бої". Про це у коментарі 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

Він пояснив, що маневрові бої означають відсутність фортифікаційних споруд на лінії фронту. При цьому, за словами експерта, без хорошого зв'язку маневрові операції провести неможливо, велика відповідальність лягає на засоби зв'язку, керування, пересування, постійний контроль перебування, аби не потрапити під дружній вогонь, і у росіян із цим велика проблема.

"У нас працюють серйозні системи РЕБ на цьому напрямку. Наші засоби зв'язку, завдяки партнерам, стійкі до російських РЕБ. Ми успішно керуємо своїми військами, а росіянам це не вдається. Тому під удари КАБ, РСЗВ, армійської артилерії потрапляють дуже часто російські частини. Тобто, вони самі себе знищують, і про це мало хто говорить, лише російські блогери ниють, що в різних місцях потрапляють під удар", - зазначив Світан.

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Він також розповів, що ЗСУ завдали ефектного й ефективного удару по полігону окупантів на Запоріжжі. Українські захисники переважно працюють ракетами М30А1.

При цьому, за словами Світана, потрібне прицілювання, яке відбувається з розвідувального комплексу Shark, який "висить певний час і може досить точно навести ракету, передавши координати цілі":

"Він розвідує ціль, корегує вогонь за потреби, тобто, використовується як засіб оперативного контролю. Такий удар дозволяє накрити ділянку розміром з футбольне поле, зокрема на Запоріжжі накрили полігон і посадку".

Ситуація на Курщині - останні новини

Президент України Володимир Зеленський розповів про результат Курської операції. За його словами, успіх України на території ворога показав неправдивість наративу Росії про її перемогу.

Як сказав Зеленський, Курська операція принесла результат, і "Україна знову в топі".

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