Хоча, як зазначають аналітики, від початку наступу Україна втратила десятки одиниць бронетехніки, проте людські втрати, за словами військових, набагато нижчі, ніж у минулорічному контрнаступі.

Успішне вторгнення ЗСУ в Курську область забезпечили три фактори - секретність, швидкість і застосування РЕБ, пише The Wall Street Journal.

Як пише видання, підготовка до операції почалася на початку цього літа, коли Україна атакувала безпілотниками інфраструктуру в Курську, від електромережі до складів боєприпасів та пального й обладнання для спостереження. Крім того, проводилися рейди через кордон, для пошуку слабких місць у російській обороні та розвідки. За два тижні до початку операції українські безпілотники знищили російські системи спостереження на прикордонному посту на дорозі до Курська.

Україна готувалася до атаки, виводячи солдатів і техніку з бригад по всій країні, і передислокуючи їх у ліси і села поблизу кордону. При цьому план був оповитий такою секретністю, що багато хто з тих, хто мав узяти участь, не знали про свою місію, поки вона майже не почалася, пише WSJ.

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Успішне застосування РЕБ

Коли українські штурмові сили прорвалися через кордон рано вранці, кілька російських підрозділів виявили, що їхні безпілотники та системи зв'язку не працюють.

Як розповідає видання, українські підрозділи радіоелектронної боротьби увійшли на російську територію перед основними механізованими штурмовими силами, щоб заглушити російське обладнання і перешкодити російським військам визначити українські позиції або перехопити їхні повідомлення. Це незвичайне раннє розгортання створило "захисну бульбашку" навколо наступаючих українських штурмових сил, пише WSJ.

Стрімкий наступ

Крім того, якщо на схзоді й півдні України західне обладнання виявилося малопридатним на полі бою, через щільні мінні поля і атаки безпілотників, то в Курській області штурмові бригади, оснащені американськими бронемашинами Stryker і німецькими Marder, мчали російськими дорогами, не зустрічаючи великого опору. За кілька годин вони просунулися на багато миль углиб російської території. А за ними слідували інші бригади на танках і бойових машинах піхоти, зачищаючи територію і захоплюючи полонених.

Москва застосувала військові літаки та гелікоптери, щоб спробувати сповільнити український наступ, але українці висунули вперед системи ППО, щоб стримати російські літаки, і використовували вибуховий безпілотник, щоб збити ударний гелікоптер, пише WSJ.

Зараз Україна намагається відрізати більше російських міст і ускладнити російським підкріпленням доступ до лінії фронту, завдаючи ударів по залізничних вузлах і мостах.

При цьому за дев'ять днів вторгнення Україна, за підрахунками аналітиків, втратила десятки одиниць бронетехніки. Людські втрати неясні, але військовий із 44-ї бригади сказав, що вони були набагато нижчими, ніж у торішньому контрнаступі, в якому він брав участь.

Курська операція - що відомо

Як пише NBC, українське керівництво понад рік розглядало можливість проведення великої наступальної операції, подібної до наступу в Курській області.

Також, за даними WSJ, Росія станом на середину минулого тижня вивела з України кілька бригад загальною чисельністю до 5000 військовослужбовців. Однак, на думку видання, необхідна чисельність російських військ для того, щоб відбити назад захоплені території, має становити принаймні 20 000 військових.

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