Видання зазначає, що цей крок має чітку політичну логіку, але загрожує військовою небезпекою.

Безпосереднім наслідком вторгнення України в Курську область стала трансформація морального духу української громадськості, а також зміна наративу серед міжнародних партнерів України, нагадавши їм про те, що результати війни не є неминучими. Як пише The Guardian, з політичної точки зору, мета операції - створити важелі впливу перед можливими переговорами.

"Український уряд хоче бути впевненим, що якщо йому доведеться вступити в цей процес, у нього є речі, які Росія хоче обміняти. Тому українські військові повинні зайняти й утримувати значний шматок російської землі на час можливих переговорів", - пише видання.

Крім того, ще одним важливим елементом наступу є те, що Україні вдалося зберегти оперативну безпеку і секретність перед початком наступу. Це демонструє уроки, витягнуті з минулорічного наступу, які надихнуть партнерів щодо перспектив майбутніх операцій.

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Однак є межа тому, наскільки успішними можуть бути ЗСУ

Як пише The Guardian, Україна вже страждала від нестачі військ для ротації та утримання лінії до своєї операції в Курську. Тепер вона спрямовує оперативні резерви на нову вісь, і є межа тому, як далеко ці сили можуть просунутися, перш ніж цього ресурсу стане недостатньо. Це означає, що їм доведеться незабаром окопатися, якщо вони хочуть утримувати територію до переговорів.

"Але щойно фронт перестане бути динамічним, росіяни почнуть рити оборонні споруди, а потім підтягнуть артилерію, комплекси радіоелектронної боротьби і свіжі війська. У короткостроковій перспективі операція відвернула вагу російських авіабомб від Донбасу, але це буде тимчасово. У Росії достатньо людей і техніки, щоб битися на обох фронтах. Менш очевидно, що це стосується України", - пише видання.

Згідно з думкою аналітика The Guardian, найкращим сценарієм для України є те, що її підрозділи окопаються, а Росія, почуваючись вимушеною повернути собі територію, зазнаватиме надмірних втрат. Однак також можливо, що розтягнення українських ресурсів збільшить можливості для росіян знайти шви в обороні України і домогтися прогресу в інших місцях.

"Якщо остання динаміка розвиватиметься, то неясно, чи матиме захоплена територія велике значення на переговорах", - зазначає аналітик.

Крім того, він вказує на ще одну проблему - втрата озброєння.

Запаси західної зброї обмежені, і Україна могла б накопичувати її для більш масштабних наступів наступного року. Але Курська операція означає, що критично важливі транспортні засоби та особовий склад - необхідні для такого наступу - ймовірно, будуть задіяні передчасно. Таким чином, операція обмежує майбутні можливості України.

Курська операція ЗСУ - новини

Українські захисники на початку серпня розпочали операцію на території Курської області, вже звільнено понад 80 населених пунктів, є чимало ліквідованих російських окупантів, сотні супротивників опинилися в полоні.

Українська сторона на Курщині вже створила військову комендатуру, яку очолив генерал-майор Едуард Москальов.

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