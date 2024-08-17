У Києві кажуть, що ЗСУ залишаться в Курській області "стільки, скільки буде потрібно".

Українське керівництво більше року розглядало можливість проведення великої наступальної операції, подібної до наступу в Курській області. Про це американському виданню NBC News повідомив на умовах анонімності "старший радник українського уряду".

За словами радника, однією з головних цілей операції було відволікти зусилля та увагу Росії від інших місць на лінії фронту протяжністю близько тисячі кілометрів, особливо зі сходу, де російські війська повільно розривають оборону України.

Також NBC News наводить слова іншого радника голови Офісу президента - Михайла Подоляка - який говорив відкрито. За його словами, одним із завдань поточної операції на Курщині є знищення військової інфраструктури Росії, яка використовується для атак через кордон на українські Сумську, Чернігівську та Харківську області.

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"Є велика різниця між цим і типом війни, яку веде Росія. Україна йде зовсім з іншими цілями. Україна не планує окупувати [назавжди] цю територію. Це тимчасово", — сказав Подоляк.

Він заперечив, що Україна мала будь-які плани щодо захоплення Курської АЕС, про що говорили російські офіційні особи. Разом з тим Подоляк запевнив, що українські сили залишаться на зайнятих територіях Росії "стільки, скільки буде потрібно" для досягнення цілей Києва.

Курська операція ЗСУ: останні новини

Як писав УНІАН, безпосереднім наслідком вторгнення України в Курську область стала трансформація морального духу української громадськості, а також зміна наративу серед міжнародних партнерів України, нагадавши їм про те, що результати війни не є неминучими.

Крім того, ще одним важливим елементом наступу є те, що Україні вдалося зберегти оперативну безпеку і секретність перед початком наступу. Це демонструє уроки, витягнуті з минулорічного наступу, які надихнуть партнерів щодо перспектив майбутніх операцій.

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