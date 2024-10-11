Водночас новому президенту потрібно зберегти це партнерство.

У столиці Ірану побутує думка, що Москва завинила їм за допомогу в веденні війни проти України.

Як пише The Telegraph, за тисячі іранських безпілоних літальних апаратів та ракет Росія "заплатила" поставками нафти та наданням країні технічних ноу-хау. Крім того, існує непідтверджена інформація про відправку Ірану винищувачів та систем протиракетної оборони.

Професор одного з університетів неподалік Тегерана сказав журналістам, що у столиці все одно ведуться розмови про те, що наданої Росією підтримки недостатньо. Водночас іранська економіка перебуває в такому крихкому стані, що країна може залишатися лише слабким партнером РФ:

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"Наші відносини з Путіним нагадують дружбу з людиною, яка ніколи не платить свою частку, коли ви йдете в гості. Пезешкіану (новий президент Ірану, - УНІАН) просто потрібно, щоб Путін був задоволений. Можливо, пообіцявши відправити більше безпілотників в Росію для використання у війні в Україні".

Невдоволення позицією Москви висловлюють й іранські ЗМІ. Газета Ettelaat пише, що Путін покинув Іран в Газі та зберігає дистанцію від кризи. А "Хамшахрі" закликала Москву надіслати обіцяні системи протиракетної оборони С-400.

Співпраця Ірану та Росії

Як відомо, Тегеран від початку повномасштабної війни допомогає Москві. Іранська влада тривалий час заперечувала поставки дронів-камікадзе Росії, однак згодом визнала це.

Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан запевняє, що хоче завершення війни в Україні та не підтримує російську агресію. Сьогодні він вперше зустрівся з Путіним у Туркменістані. Кремлівський правитель заявив, що країни "активно працюють разом на міжнародній арені".

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