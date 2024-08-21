ЗСУ також взяли під контроль село, яке росіяни могли б використати для контрнаступу.

Кремлю не вдається зупинити український наступ у Курській області, і зараз ЗСУ починають битву за наступне велике російське селище - Кореневе.

Як пише експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, 20 серпня телеграм-канал російського угруповання "Північ" опублікував відео, на якому підрозділи ЗСУ діють за 300 метрів від в'їзду в селище Кореневе (за 19 км від кордону). Ці кадри підтверджують, що почалися бої за Кореневе, до якого ЗСУ підбиралися кілька днів, підкреслює Рьопке.

На його думку, втрата цього селища для репутації Володимира Путіна буде ще гіршою за втрату Суджі.

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"На відміну від Суджі, він не зможе послатися на раптовість нападу і непідготовлену оборону. Через два тижні боїв у Курській області російська армія тут приведена в бойову готовність і перекинула в регіон тисячі солдатів як підкріплення. У цій ситуації програти українському експедиційному корпусу було б страшною ганьбою для російського військового керівництва", - зазначає експерт Bild.

Крім того, Рьопке відзначає успішне просування ЗСУ і на інших напрямках.

Зокрема, українські війська після запеклих боїв взяли під контроль село Мартинівка на північний схід від Суджі. Воно розташоване на трасі Р200, яка веде прямо до Курська.

"Мартинівку обороняли чеченські підрозділи, село було важливим як вихідний пункт для потенційного контрнаступу на Суджу. Зараз ця небезпека для ЗСУ стрімко зменшується", - зазначає він.

Прорив ЗСУ в Курській області - останні новини

Як повідомляють аналітики ISW, Росія передислокувала деякі свої підрозділи з-під Часового Яру Донецької області України в Курську область, щоб спробувати зупинити просування ЗСУ.

Раніше Bild писав, що після знищення мостів через річку Сейм у Курській області ЗСУ залишилося пройти ще 2,6 км, щоб замкнути умовний "котел" для російських військ у Глушківському районі. В оточення при цьому можуть потрапити до 3 тисяч російських військових.

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