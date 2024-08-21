Влада РФ переважно покладається на об'єднання призовників, нерегулярних та регулярних російських сил, передислокованих з менш пріоритетних напрямків.

Військове командування Росії передислокувало деякі свої підрозділи з напрямку Часів Яру до Курської області, щоб зупинити просування Збройних сил України.

Як повідомляє Інститут вивчення війни з посиланням на мілблогера, на півдні Руської Конопельки (на схід від Суджі) по бронемашині Сил оборони завдали удару окупанти з 11-ї повітряно-десантної бригади, яка діяла поблизу Часів Яру наприкінці липня 2024 року.

На думку аналітиків, це може свідчити про передислокування елементів 11-ї бригади, що призначені для заміни або посилення передових підрозділів. Водночас загарбників, які беруть участь у бойових діях на фронті, не чіпали.

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Раніше в ISW вказували, що подібні передислокації можуть вплинути на темпи наступальних операцій противника. Однак перш ніж цей вплив стане помітним може знадобитися кілька місяців.

"ISW продовжує оцінювати, що російське військове командування, ймовірно, вкрай не бажає виводити підрозділи, які беруть участь у бойових діях, з більш пріоритетних секторів Донецької області через побоювання, що це може призвести до подальшого сповільнення темпів російських операцій на цих напрямках", - зазначають експерти у звіті.

За даними російських джерел, командування окупаційної армії передислокувало до Курської області частини 30-го мотострілецького полку (72-га мотострілецька дивізія, 22-й армійський корпус, Ленінградський військовий округ), який станом на середину липня діяв на півночі Харківської області.

В ISW послалися на одного з українських військових оглядачів, який стверджував, що на Курщині діє невизначений підрозділ 4-ї танкової дивізії (1-а гвардійська танкова армія, Московський військовий округ). Однак цей підрозділ, ймовірно, був там ще до початку операції ЗСУ в Курській області.

"Раніше ISW вже спостерігала додаткові ознаки того, що для протидії українському вторгненню в Курську область, російська влада переважно покладається на об'єднання призовників, нерегулярних та регулярних російських сил, передислокованих з менш пріоритетних прифронтових районів України", - додали аналітики.

Операція в Курській області

В Курській області Україна не тільки поповнила фонд для обміну полоненими, але й для обміну територіями, вважає військовий оглядач Денис Попович.

Бойові дії у Курській області змушують РФ перемістити свої війська з інших частин фронту, де ЗСУ воюють під тиском переважаючої російської армії. Про це розповів полковник армії США у відставці, професор Військового коледжу армії США Роберт Гамільтон.

За його словами, успішне вторгнення України на територію Росії стало великим збентеженням для Кремля, а також суттєвою невдачею у його намаганні подавати вторгнення в Україну як "безплатне" для громадян РФ.

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