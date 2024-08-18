Надії України на те, що вторгнення в Курську область змусить Москву передислокувати війська зі східного фронту, були ризикованим кроком - і результат поки що неоднозначний.

Майже через два тижні після несподіваного вторгнення на територію Росії Україна намагається знайти баланс між захопленням території в Курській області та її втратою в центрі східного фронту на Донбасі.

Як пише The Guardian, очікувалося, що Росія перекине значні сили зі сходу для захисту Курська. Однак, як зазначають аналітики, незважаючи на успіх українського вторгнення, Росія все ще не відправила очікувану кількість сил зі східного флангу.

При цьому, зазначає видання, хоча українські солдати досить задоволені першим успіхом на кордоні в Курську, серед них є й ті, хто сумнівається в загальній стратегії.

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"Ми повинні захищати те, що у нас є. Атака на Курськ забирає хороших солдатів із Покровська, а якщо й відволікає частину російських військ, то лише переносить проблему їхньої чисельності з одного місця на інше", - каже один із бійців.

Як заявляє видання, були сумніви і серед високорангових військових.

"Ходять наполегливі чутки, що полковник Еміль Ішкулов, популярний командир 80-ї української бригади, яка зараз перебуває серед учасників вторгнення до Курська, був знятий з посади наприкінці липня, тому що він був проти вторгнення в Росію - не був упевнений, що у його підрозділу вистачить сил для виконання цього завдання", - ідеться в статті.

Надії України на те, що вторгнення до Курської області змусить Москву передислокувати війська та послабити тиск на східному фронті, були ризикованим кроком – і результат далеко не однозначний, зазначає The Guardian.

Бої в Курській області - новини

15 серпня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомляв, що від початку наступальної операції на Курщині війська просунулися на 35 кілометрів, взявши під контроль 82 населених пункти РФ.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, завданням України в Курській області є створення буферної зони на території Росії.

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