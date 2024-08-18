Очільник Сумської ДВА повідомив, що наступ у Курській області - тільки початок, і далі буде ще кілька етапів цієї операції.

Вторгнення в Курську область Росії є лише першим із "кількох етапів" операції ЗСУ. Про це розповів The Guardian голова Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко, поділившись деякими раніше невідомими деталями українського вторгнення.

Дрозденко розповів виданню, що брав безпосередню участь у плануванні операції і входив до вузького довіреного кола посвячених. За його словами, він не може багато розповісти про підготовку до вторгнення, оскільки це лише перший етап операції.

"Ми бачимо тільки частину цієї операції, у майбутньому ми побачимо кілька етапів", - сказав Дрозденко. Відео дня

Також він розповів, що ЗСУ іноді беруть на день "по 100-150 військовополонених", багато з них - молоді призовники, які не хочуть воювати.

Крім того, він розповів, що лікарні в Сумах готувалися прийняти багато поранених після початку вторгнення, проте в результаті операції жертв було несподівано мало.

"У перший день операції було всього 15 жертв. Шістдесят, сімдесят відсотків із них були дуже легкими, спричиненими бомбовими ушкодженнями, осколками", - додав він.

Курський прорив ЗСУ - що відомо

15 серпня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомляв, що від початку наступальної операції на Курщині війська просунулися на 35 кілометрів, взявши під контроль 82 населених пункти РФ.

Уже наступного дня від доповів президенту Володимиру Зеленському про просування на деяких напрямках від одного до трьох кілометрів, бої велися по всій лінії фронту.

Сьогодні українські військові скинули російський прапор у центральній частині села Апанасівка Курської області РФ.

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