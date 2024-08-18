Він відзначив знищення російської техніки під Торецьком.

Наразі основним завданням оборонних дій України є знищення якомога більшої кількості російського військового потенціалу.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію на фронті - передусім в Торецьку та Покровську. За його словами, лише за добу росіяни вчинили десятки атак, українські захисники роблять усе для збереження позицій.

"Є за сьогодні хороші, потрібні нам результати у знищенні російської техніки під Торецьком. І це все - більш ніж захист для України, це зараз основне завдання наших оборонних дій загалом - знищити якомога більше російського потенціалу, потенціалу війни, і проводити максимум контрударної роботи. Зокрема це і створення буферної зони на території агресора - наша операція в Курській області", - заявив президент. Відео дня

Також Зеленський розповів, що заслухав доповідь головкома Олекскандра Сирського щодо ситуації на сході, операції в Курській області, "обмінного фонду" та комплектації бригад.

"По всіх напрямках наші хлопці - ви молодці. Але щодо постачання від наших партнерів потрібне пришвидшення. Ми дуже просимо. У війни немає відпусток. Потрібні рішення, потрібна вчасна логістика оголошених пакетів. Особливо я звертаюсь зараз до Сполучених Штатів, до Великої Британії, до Франції", - додав він.

Також президент особливл відзначив 100-ту окрему механізовану бригаду, яка воює на Торецькому напрямку, 47-му та 110-ту окремі механізовані бригади, що ведуть бої на Покровському та десантників 79-ї бригади на Курахівському.

"Лиманський напрямок – воїни 66-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Харківщина - 42-га окрема механізована бригада. Дякую! Придніпровський напрямок - наші морські піхотинці, 35-та бригада. Молодці!" - додав президент.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, Покровський напрямок залишається одним з найважчих на російсько-українському фронті. Там ведуть запеклі бої, російські окупанти мають просування.

Сьогодні віцепрем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала людей, які живуть біля лінії фронту, евакуюватися.

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