На деякій частині території Курської області досі перебувають українські військові.

На Курському напрямку за минулу добу відбулося 14 бойових зіткнень. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"Відбулося 14 боєзіткнень. Ворог завдав 11 авіаударів, скинув 18 керованих бомб, здійснив 289 артилерійських обстрілів, зокрема 12 - із реактивних систем залпового вогню", - йдеться у дописі.

Також Генштаб опублікував карту бойових дій на Курщині, на якій можна бачити частину території, де досі перебувають ЗСУ.

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Окремо сказано, що на Покровському напрямку українські захисники зупинили 21 штурмову та наступальну дію агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Звірове, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Новоолександрівка, Новосергіївка, Успенівка, Ясенове, Андріївка.

Ситуація в Курській області - останні новини

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров наголосив, що жоден український підрозділ на Курщині не перебуває в оточенні. За його словами, українські війська "продовжують оборонні дії, контролюючи значну ворожу територію".

Водночас ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман пояснив, чому Курська операція виконала свою місію. За його словами, це відбулося, адже Силам оборони вдалося звʼязати на цьому напрямку щонайменше 80 тисяч російських військових.

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