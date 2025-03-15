Про мир у такій ситуації не йдеться, бо росіяни хочуть максимальної присутності на території України, зазначив президент.

Російська Федерація накопичує сили, щоб зайти з Курщини й оточити українських військових на території України. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу.

Він зазначив, що слова про оточених українських військових на Курщині є брехнею очільника Кремля Володимира Путіна.

"Оточення українських військових на території Курської області немає", - наголосив Зеленський.

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При цьому глава держави відреагував на сигнали про це від російської сторони.

"Я вважаю, що якраз російська сторона хоче оточити українських військових у тому ж напрямку, але на території України", - сказав Зеленський.

Він сказав, що українське командування і війська про це знають.

"І ми чітко розуміємо, де вони хочуть це зробити. Вони, зрозуміло, хочуть максимальну свою присутність на території України. І нічого нового тут немає", - сказав Зеленський.

Президент додав, що не хоче сперечатися з будь-якими партнерами і колегами.

"У них є розвідки, є супутники. Нехай подивляться, де є скупчення російських військ на сьогодні, і куди вони направлені. Це дуже важливий момент. Тоді стане зрозуміло, для чого. Тобто про мир у таких кроках там не йдеться", - наголосив Зеленський.

Ситуація в Курській області

Як повідомляв раніше УНІАН, президент США Дональд Трамп 14 березня написав, що у Курській області в повному російському оточенні перебувають тисячі українських військовослужбовців. "Я наполегливо просив президента Путіна пощадити їхні життя", - додав він.

Згодом Путін заявив, що ознайомився із закликом американського лідера Дональда Трампа "пощадити" українських військовослужбовців у Курській області і запевнив, що в разі здачі в полон українським військовим буде гарантовано "життя і гідне поводження".

Тим часом джерела Forbes назвали брехнею інформацію про оточених українських військових на Курщині. Зокрема засновник аналітичної групи Frontelligence Insight Татарігамі сказав: "Наша команда добре розуміє ситуацію в Курську. Оточених немає".

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