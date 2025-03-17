Міністр розповів, які завдання ЗСУ зараз виконують на території РФ.

Жоден український підрозділ у Курській області РФ не перебуває в оточенні. У цьому запевнив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв’ю на телеканалі Fox News.

Міністр повідомив, що українські війська "продовжують оборонні дії, контролюючи значну ворожу територію".

"Для збереження сил ми провели планову передислокацію на вигідніші оборонні позиції. Наразі жоден підрозділ не перебуває в оточенні. А заяви про "тисячі оточених українських військових" не відповідають дійсності", - заявив Умєров.

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Він нагадав, що восени 2024 року схожу інформацію росіяни розповсюджували під час саміту країн БРІКС, "але тоді це не підтвердилось".

"Зараз Росія знову розповсюджує пропаганду, але ми продовжуємо активну оборону, а також проводитимемо наступальні дії по флангах ворога, щоб запобігти їхньому просуванню на нашу територію", - додав міністр.

Ситуація в Курській області

Як повідомляв раніше УНІАН, президент США Дональд Трамп 14 березня написав, що у Курській області в повному російському оточенні перебувають тисячі українських військовослужбовців. "Я наполегливо просив президента Путіна пощадити їхні життя", - додав він.

Згодом Путін заявив, що ознайомився із закликом американського лідера Дональда Трампа "пощадити" українських військовослужбовців у Курській області і запевнив, що в разі здачі в полон українським військовим буде гарантовано "життя і гідне поводження".

Президент України Володимир Зеленський тим часом заявив, що РФ накопичує сили, щоб зайти з Курщини і оточити наші війська в Україні. Він запевнив, що слова про оточених українських військових на Курщині є брехнею очільника Кремля Володимира Путіна. "Оточення українських військових на території Курської області немає", - наголосив Зеленський.

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