Це пояснювалось необхідністю відстежувати підкріплення окупаційних військ.

Перед початком Курської операції Україна отримала від Сполучених Штатів Америки та Великої Британії супутникові знімки та інші дані про регіон.

Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на неназваних американських чиновників та британських аналітиків. Співрозмовники стверджують, що інформація була надана не для наступу вглиб території країни-агресорки.

Американські посадовці розповіли журналістам, що супутникові знімки та інші дані передавалися, щоб командування ЗСУ краще відстежувало підкріплення окупаційних військ, які могли б становити загрозу.

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На їхню думку, спроби України тримати під контролем більше територій на кордоні з РФ можуть призвести до ризику перенапруження ліній постачання Сил оборони та ослаблення захисних можливостей. Крім того, зосередження військ у Курській області може створити вразливі місця на східному фронті. Зокрема, загрозлива обстановка на Донбасі, де тривають важкі бої з окупантами.

Аналітик британської розвідувальної компанії Janes Джеймс Рендс вважає, що розширення лінії фронту вимагає значних ресурсів. Це може виснажити інші ділянки фронту або зменшити резерви. Водночас ЗСУ продемонстрували здатність проводити комплексні наступальні операції, координуючи дії піхоти, бронетехніки та артилерії.

Курська операція ЗСУ

Аналітики ISW заявляли, що Росія продовжує перекидати сили з менш пріоритетних ділянок фронту в Україні в зону операції ЗСУ у Курській області.

"Військове командування РФ чинить опір оперативному тиску з метою передислокації сил з пріоритетної наступальної операції із захоплення Покровська в Донецькій області. Та, ймовірно, продовжить перекидати сили з менш пріоритетних наступальних операцій в інших частинах театру бойових дій для оборони в Курській області", - наголошують аналітики.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що операція ЗСУ в Курській області зірвала плани Росії окупувати Суми. За його словами, це була превентивна операція для захисту нашої території.

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