Командувач Сухопутних військ зазначає, що завдяки роботі саперів було знищено близько 30% техніки РФ при спробі просування.

Українські сапери в Курській області підірвали одразу 17 одиниць ворожої техніки, якою ворог намагався штурмувати українські позиції. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, Генерал-лейтенант Олександр Павлюк, оприлюднивши в Telegram відео роботи саперів.

"Курщина. При спробі провести штурмові дії противник втратив 17 одиниць техніки - тільки через підрив на мінах. На цьому напрямку завдяки мінно-вибуховим загородженням, професійно обладнаним фахівцями 12 окремого полку підтримки та інженерно-саперними підрозділами інших частин Сухопутних військ, знищено близько 30% ворожої техніки при спробі просування", - зазначив Півлюк.

Він подякував воїнам за високий професіоналізм та результативну бойову роботу.

Курська операція - останні новини

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов назвав Курську операцію чудовою історією і сподівається на її тривале продовження. За його словами, поспіх росіян у поверненні Курщини до інавгурації Трампа корисний ЗСУ, бо чим більше ворог відправлятиме в цю область свого підкріплення, тим більше наші ЗСУ знищать їхнього потенціалу.

Своєю чергою голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко каже, що українські війська у Курській операції набувають шаленого досвіду і зможуть повторити таку атаку й на іншій території.

Також періодично з Курської області надходить офіційна інформація ЗСУ про черговий розгром сил противника. Зовсім недавно про "чорний" день для росіян на Курщині розповіли у 47-ї окремій механізованій бригаді. Так, ворог намагався штурмувати в 5-6 накатів, застосовуючи техніку з десантом.

10 одиниць бронетехніки при цьому знищили воїни 47-ої ОМБ - три БТРи підірвалися на мінах, а іншу техніку знищили за допомогою FPV-дронів та ПТРК "Стугна". При цьому іншу бронетехніку знищили суміжні бригади ЗСУ. Зазначалось, що противник зазнав втрат і в живій силі.

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