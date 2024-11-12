Знищено багато техніки, а залишки недобитих окупантів розбіглися по посадках.

Вчора був "чорний" день для російських окупантів, які пішли в атаку в Курській області, повідомила пресофіцерка 47-ої окремої механізованої бригади Анастасія Блищик в ефірі телемарафону.

"Вчора був "чорний" день для російських окупантів, які намагалися штурмувати в 5-6 накатів. Вони намагалися залітати на техніці з десантом, проте 10 одиниць бронетехніки знищено воїнами 47-ої ОМБ – три БТРи підірвалися на мінах, а іншу техніку знищили за допомогою FPV-дронів та ПТРК "Стугна", - наголосила вона.

При цьому іншу бронетехніку знищили суміжні бригади ЗСУ. Пресофіцер зазначила, що частину окупантів знищено, а ті, кому пощастило вижити - розбіглися і заховалися в посадках. За її словами, їх шукають українські БПЛА і будуть ліквідовувати.

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"Вчора відбувся провальний штурм російських окупантів", - наголосила Блищик.

Вона також розповіла, що нещодавно бійці 47-ої ОМБ взяли в полон військовослужбовця РФ 155 бригади, котрий розповів, що був свідком катування, розстрілу і посмертного відтинання голів українським полоненим. При цьому розповів про тих, хто віддавав наказ і скоював цей військовий злочин.

Війна в Україні - ситуація у Курській області

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський зазначав, що завдяки Курській операції 50 тисяч особового складу армії окупанта не можуть бути направлені на інші напрямки ударів Росії на нашій території. Глава держави відзначив хоробрість українських воїнів та кожного підрозділу, який залучений до цих боїв.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що десятки тисяч військових із найкращих частин РФ намагаються витиснути українських захисників та просунутись на Курському напрямку.

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