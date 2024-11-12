Цей плацдарм є важливим для України, заявив він.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що українські війська у Курській операції набувають шаленого досвіду.

"Для нас Курська операція – це військова операція, аналіз якої дасть можливість у майбутньому проводити аналогічні операції на території РФ або застосовувати тактику й стратегію ведення мобільної війни", - сказав він в етері телеканалу "Еспресо".

За словами Тимочка, ЗСУ отримали досвід роботи на ворожій території, коли немає підтримки місцевого населення. Крім того, це вплинуло й на саму РФ.

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"Курська операція безпосередньо вплинула на внутрішню недовіру серед росіян, оскільки ми побачили неконсолідоване населення, і це знищило імідж Кадирова та його парамілітарних об'єднань, що призвело до локальних сутичок у Росії", - додав голова Ради резервістів.

Він переконаний, що утримання плацдарму в Курській області є важливим для України.

"Оскільки ми не знаємо, які геополітичні виклики нас чекають у найближчі місяці, як буде виглядати світова реакція після виборів у США на війну в Україні", - пояснив Тимочко.

Курська операція - останні новини

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що завдяки Курській операції 50 тисяч особового складу армії окупанта не можуть бути направлені на інші напрямки.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський пояснював, що на Курський напрямок РФ кинула десятки тисяч військових із найкращих частин.

Вчора був "чорний" день для російських окупантів, які пішли в атаку в Курській області, повідомила пресофіцерка 47-ої окремої механізованої бригади Анастасія Блищик в ефірі телемарафону.

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