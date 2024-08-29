Білльстрем палко підтримує наступ у той час, як деякі західні чиновники побоюються, що він може погано позначитися на розтягнуті сили України на сході країни.

Зухвалий наступ України на територію Росії підірвав режим Володимира Путіна і довів хибність його попереджень про те, що посилення західної підтримки Києва призведе до ескалації війни, заявив міністр закордонних справ Швеції.

Тритижневий наступ, під час якого Україна захопила близько 1200 кв. км Курської області Росії, змінив "наратив конфлікту", заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрем в інтерв'ю Financial Times. Він закликав союзників Києва активізувати допомогу.

"Той факт, що це взагалі стало можливим, набагато важливіший, ніж фактична територія на місці. Це катастрофічно для режиму Путіна. Це показує російському населенню і всьому світу, що російська військова машина порожниста... Вона не змогла захистити свій кордон", - сказав він.

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Швеція, яка припинила двовіковий військовий нейтралітет і приєдналася до НАТО після початку бойових дій Росії в Україні, з лютого 2022 року є ключовим постачальником критично важливого озброєння для України.

Білльстрем палко підтримує наступ у той час, як деякі західні чиновники побоюються, що він може погано позначитися на розтягнуті сили України на сході країни. Особливо це стосується району Покровська, де Росія в останні дні досягла значних успіхів.

Деякі офіційні особи висловлюють припущення, що Київ відчував сильний тиск з боку західних столиць щодо мирних переговорів, які могли б покласти край війні.

"Якщо раніше і були такі ідеї [про швидке мирне врегулювання], то грандіозний успіх із "Курськом" змінив ситуацію", - додав Білльстрьом.

Шведський міністр сказав, що не говоритиме про військову стратегію, але наступ мав величезний "політичний вплив". За словами Біллстрьома, він продемонстрував як слабкість Путіна, так і помилку, яку роблять дехто на Заході, вірячи його попередженням про ескалацію.

"Рано чи пізно ми всі повинні усвідомити, що багато чого з того, що виходить із Москви, - це гаряче повітря. Намір полягає в тому, щоб змусити нас повірити, що Росія набагато сильніша, ніж вона є насправді", - сказав він.

Операція в Курській області - думка експертів

Можна очікувати, що сила наступу, яка інтенсифікувалася, особливо на східному фронті в Україні протягом Курської операції, вичерпує свій потенціал. Про це сказав співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

Він зазначає, що ситуація в Курській області залишається не визначеною, динамічною.

"Найімовірніше, не виправдалися розрахунки на те, що Путін негайно реагуватиме на вторгнення іноземних військ на територію РФ. Поки що цього не сталося, але не факт, що так може тривати дуже довго", - підкреслив він.

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