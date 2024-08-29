Він зауважив, що першочерговою ціллю є створення плацдарму на російській стороні.

Американський генерал у відставці, екскомандувач армії США в Європі Бен Ходжес назвав українську операцію в Курській області РФ контрнаступом, а не "вторгненням", оскільки це звучить абсолютно неадекватно.

В коментарі РБК-Україна він сказав, що на його думку є три цілі цього контрнаступу. Він зауважив, що першочерговою ціллю є створення плацдарму на російській стороні. В межах цієї цілі ЗСУ заберуть більшу частину території, де знаходяться ворожі безпілотники і ракети, що запускаються по Україні; також це загрожуватиме/порушуватиме російську нафтогазову/атомну енергетику та інфраструктуру в Курській області; дозволить ЗСУ перемістити зброю великої дальності ближче до Росії, щоб завдавати ударів по аеродромах, НПЗ та транспортній інфраструктурі, незважаючи на обмеження США, Великобританії та Німеччини.

Метою номер два Ходжес назвав зміну динаміки війни. Це руйнує міф про глухий кут і неминучість перемоги РФ, показує вразливості окупантів з погляду командування та контролю, логістики та переваги безпілотників. "Нам ще потрібно буде дізнатися, як ЗСУ створили можливості боротьби з безпілотниками, які послаблюють російську розвідку", - прокоментував військовий.

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Третьою ціллю Ходжес назвав відтягування російських сил з інших напрямків фронту в Україні для боротьби з Курським плацдармом.

Ситуація в Курській області

Просування українських військ в Курській області уповільнилося. Наразі ЗСУ намагаються закріпитися й утримати райони, які нещодавно взяли під контроль, повідомив Інститут вивчення війни.

Операція ЗСУ в Курській області має показати західним партнерам необхідність збільшити постачання ЗСУ для стримування наступу росіян у Донецькій області, заявив раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

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