Аналітики зазначають, що Україна розширила фронт. У цій грі виграє сторона з більшими ресурсами.

Росія прагне перетворити принизливе для себе вторгнення України в Курську область на військову вигоду.

Як пише The New York Times, через два тижні після раптового нападу України російські війська оговталися від початкового шоку та намагаються використати розгорнуту війну для своєї переваги на полі бою. Лінія фронту в Курській області Росії, що зміцнилася, стала основою наступної фази битви з великими політичними ставками для обох сторін.

Правитель Росії Володимир Путін пообіцяв дати рішучу відповідь на перше вторгнення на російську територію після Другої світової війни. Але поки що реакція була зосереджена на стримуванні вторгнення. Постає питання, чим готова ризикнути виснажена російська армія, щоб вигнати українців, або чи здатна вона це зробити?

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Росія не передбачила атаку

Непередбачене вторгнення під Курськ виявило триваючі провали російської розвідки, а також відсутність у Москви боєздатних резервів у війні, яка ведеться на фронті протяжністю 750 миль. Швидкі успіхи України також перевернули глобальне уявлення про повільний, але нестримний марш Росії до перемоги у війні на виснаження.

У міру просування українських сил відеозаписи капітуляції груп російських солдатів-строковиків та прикордонників шокували багатьох у Росії, похитнувши наратив Путіна про те, що війна в Україні ведеться далеко за допомогою добре оплачуваних, рішучих добровольців.

Тим не менш, битва в прикордонних регіонах Росії залишається на початковій стадії, і нинішні темпи вторгнення на Курськ дають Путіну час, щоб відкалібрувати свою відповідь. Аналітики вважають, що замість того, щоб послабити контроль Кремля над владою, вторгнення може зрештою змусити більше громадян Росії згуртуватися навколо прапора.

"Вторгнення на Курськ - це, безумовно, удар по репутації Кремля", - заявила російська політологиня Тетяна Станова. Але, за її словами, це "навряд чи спричинить значне зростання соціального чи політичного невдоволення серед населення, а також не призведе до повстання еліти".

Гамбіт може стати пасткою

У військовому плані, з російської точки зору, гамбіт Києва також створив можливість для подальшого виснаження власних обмежених сил України та досягнення успіхів на інших ділянках фронту. Це може перетворити короткочасну політичну перемогу президента України Володимира Зеленського на стратегічну поразку, вважають російські військові аналітики. Курська операція, яку спочатку проголошували блискучим військовим ударом, може стати пасткою для української армії, кажуть вони.

"Вторгнення під Курськ лише розширило та продовжило війну на виснаження, у якій Росія має перевагу в ресурсах", - сказав Василь Кашин, політолог з московської державної Вищої школи економіки, який вивчає політичні наслідки російської війни.

Серед варіантів для російських генералів, за словами аналітиків, спроба зібрати переважну нову силу, щоб знищити український плацдарм на Курщині, або використовувати свою перевагу в авіації та артилерії, щоб поступово спрямувати сили на відступ.

На реалізацію обох цих стратегій можуть знадобитися тижні або навіть місяці, і вони відбуватимуться за рахунок інших ділянок фронту, відображаючи реальність війни, де жодна зі сторін не має достатньо ресурсів, щоб змусити свого противника припинити бойові дії.

Сам Путін, якому доводиться зрівнювати політичну ціну втрати російської території з ціною призову нових солдатів, мало натякав на свою стратегію. У вівторок він відвідав провінційну фабрику солодощів, оглядаючи упаковки яблучних цукерок без цукру. Спокій цієї сцени різко контрастував із першими днями вторгнення на Курськ, коли Путін був розлючений на підлеглих і обіцяв рішучу відповідь військам Києва.

Аналітики все ще оцінюють, як і чому російські сили виявилися настільки непідготовленими 6 серпня, коли українські підрозділи перейшли кордон. Вони відкинули погано споряджених і недосвідчених російських призовників, посланих охороняти цю ділянку фронту, і просунулися на десятки миль на територію Росії.

Деякі аналітики вважають, що російське командування не направило значних сил у цей район, оскільки він не мав очевидного військового значення.

"Атака вдарила по порожнечі", - сказав Дмитро Кузнець, військовий аналітик російського незалежного інформаційного видання Meduza.

Інший російський військовий експерт, Руслан Пухов, вважає, що російське керівництво також могло бути зануреним в самовдоволення переговорними ініціативами, які Київ запропонував цього літа.

Після першого тижня боїв Україна заявила, що контролює майже сотні квадратних км російської території та взяла сотні полонених.

Але через те, що українські лінії постачання стали напруженими, а Росія стягнула підкріплення, темпи просування значно впали на другому тижні. Більшість військових аналітиків вважає, що Україні більше не під силу взяти жодні стратегічні цілі, такі як Курська АЕС чи Курськ.

Ці аналітики вважають, що Росія зараз зосередила достатньо сил у Курську, щоб значною мірою збити загарбників у тому ж типі позиційної війни, що спостерігається на інших фронтах війни.

Як Путін рятує Курськ

Для протидії вторгненню російське командування покладалося на поєднання військовозобов’язаних, добровольців із підрозділів, які формувалися в тилу на момент атаки, і підібраних досвідчених підрозділів із відносно спокійних ділянок фронту в Україні, сказав Кузнець.

Наприклад, чорноморська піхота Росії була перекинута до Курська з Херсонської області України, де фронт довгий час йшов по річці Дніпро. Інші частини початкових сил реагування "Курськ" прибули із Запорізької та Харківської областей, де фронт майже не рухався за кілька тижнів, повідомив російський військовий аналітик Валерій Ширяєв.

Кузнець сказав, що хоча у Путіна є час для планування удару по українцях в Курській області, він не може дозволити, щоб російська територія нескінченно перебувала в руках ЗСУ.

Влада опосередковано визнала, що боротьба за витіснення українців може тривати тижнями чи навіть місяцями, висуваючи ідею про надання фінансової допомоги біженцям з окупованих районів Курської області для переселення в інші частини Росії.

"Якщо Україна сподівалася, що шок від атаки призведе до того, що росіяни втратять віру в перспективу війни, то цього не станеться. Найімовірніше, це призведе до гніву та визнання того, що війна була неминуча", - сказав аналітик Кашин.

Наступ на Курську область таки виявив недоліки російської стратегії ведення тривалої війни, здебільшого за участю добровольців, заманених постійно зростаючими оплатами.

Ця стратегія дозволила Росії здебільшого компенсувати свої втрати в Україні, не вдаючись до ще одного раунду непопулярної мобілізації. Але це також означало, що потоку добровольців було недостатньо для створення стратегічних резервів, здатних відповісти на нову кризу.

РФ не йде з Донбасу

Сформувавши сили реагування, російське військове командування поки що залишило недоторканою одну ділянку фронту. На думку аналітиків, жоден із підрозділів, які зараз воюють під Курськом, не прибув із Донецької області на сході України, де Росія зараз веде наступ.

З моменту вторгнення під Курськ російські війська лише прискорили свій наступ на стратегічний донецький опорний пункт Покровськ. Останніми днями вони досягли успіхів і в інших районах східної України, де йшли найжорстокіші битви війни.

Український уряд заявив, що перекинув деякі підрозділи з лінії фронту для підтримки вторгнення на Курськ, потенційно сприяючи просуванню Росії.

"Хоча довготерміновий вплив вторгнення на Курськ залишається незрозумілим, можна сказати, що воно розширило фронт, змусивши обидві сторони ще більше розтягнути свої обмежені сили. Зрештою, розширення війни на нові території з часом віддасть перевагу стороні з більшими ресурсами. З потрійним населенням і більшою промисловою базою цією стороною залишається Росія", - підсумувало видання, посилаючись на російських аналітиків.

Курська операція - останні новини

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ від початку військової операції на Курщині взяли під контроль вже понад 90 населених пунктів країни-агресорки - понад 1250 квадратних кілометрів території. Наразі там діє військова комендатура.

Офіцер резерву ЗСУ, військовий аналітик Андрій Крамаров зазначив, що росіяни були змушені перекинути підрозділи, які знаходилися на півдні України в Запорізькій області і були резервом для окупантів на передовій. Це дещо полегшує ситуацію для наших військ.

Тим часом у розвідці Британії повідомили, що Кремль намагається захистити Курську область від наступу ЗСУ, залучаючи частини, сформовані зі спеціалістів. Там заявили, що одним із таких підрозділів став спеціалізований мотострілковий полк, сформований у травні з особового складу Повітряно-космічних сил (ВКС).

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