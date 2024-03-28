ЗСУ на сході за допомогою дрона підірвали високозахищений транспортний засіб окупантів під назвою "Ладога", призначений для ядерної війни.
Як ідеться в матеріалі Forbes, наприкінці 1970-х років радянська влада замовила Кіровському конструкторському бюро в Санкт-Петербурзі розробити ядерну розвідувально-командну машину. За задумом, вона мала бути найзахищенішою і найзручнішою ядерною машиною, яку тільки можна собі уявити. "Герметичний, автономний, товстоброньований безбаштовий танк із виносними камерами і власним запасом кисню", - йдеться в матеріалі.
Видання зазначило, що результатом стала "Ладога". Таких машин випустили всього чотири чи п'ять. Одну з них використовували відразу після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році. А одна машина була поміщена в музей. Після цього "Ладоги" зникли... "До цього тижня, коли український безпілотник помітив і завдав удару по "Ладозі", яка їхала до українських позицій біля Кремінної", - написало видання.
Журналісти зазначили, що Кремль щосили намагається мати достатню кількість бойових машин, або за рахунок нового виробництва, або за рахунок старих машин, щоб компенсувати приголомшливі втрати (15 тис. машин і їхня кількість продовжує зростати).
Цей розрив між випущеними машинами - 500 або 600 танків на рік плюс близько тисячі бойових машин - і щорічними втратами, що становлять у середньому 1300 танків і 1700 бойових машин, пояснює, чому на фронті в окупантів з'являються дуже дивні машини, серед яких і гольф-кари китайського виробництва.
""Ладога" оснащена телекамерою і повним набором радіостанцій, які дозволили б їй виконувати командну роль у "судний день". Уявіть собі радянських лідерів, які поспішають сісти в "Ладогу" і направити свої ядерні сили на супротивника, в той час як на них обрушується ядерний дощ НАТО", - зазначило видання.
"А тепер уявіть якогось російського полковника, який командує батальйоном із затишних глибин "Ладоги" під час атаки на українські сили в районі Кремінної", - написало видання.
ЗСУ знищили "Ладогу"
27 березня стало відомо, що Силам оборони України вдалося знищити першу за весь час повномасштабного вторгнення РФ рідкісну машину "судного дня", призначену для перевезення командування в умовах ядерної війни "Ладога". На це звернув увагу військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.