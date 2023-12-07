У результаті місії розвідники знищили два ворожі десантні катери класів "акула" та "серна".

Воїн Головного управління розвідки Міністерства оборони України з позивним "13" розповів про удари морськими дронами по об’єктах Чорноморського флоту держави-агресора Росії.

Позивний "13" командує флотом морських безпілотників воєнної розвідки України. Воїн брав участь у декількох успішних атаках на російські кораблі, зокрема у нещодавній спецоперації поблизу селища Чорноморське у тимчасово окупованому Криму, пишет видання The Times.

На світанку 10 листопада 2023 року українські морські безпілотники зайшли у порт, оминаючи протичовнові сітки. Помітивши дрони, росіяни відкрили кулеметний вогонь, але завадити їхньому руху не змогли.

У результаті місії розвідники знищили два ворожі десантні катери класів "акула" та "серна". Обидва російські судна пішли на дно разом із завантаженим на борт бронетранспортером. Ще один дрон вибухнув у тамтешньому ремонтному доку.

"Вони [російські окупанти] знали, що ми прийдемо, але нічого не змогли вдіяти. Радість була неймовірна. Метою мого життя було затопити російський корабель, і ми затопили одразу два. [...] Тепер у нас нова мета - потопити щось більше", - сказав розвідник.

Він також розповів про успішне ураження морськими дронами російського розвідувального корабля "Іван Хурс" та нового дороговартісного патрульного судна окупантів "Сєрґєй Котов" у травні та вересні цього року відповідно.

"[Морські дрони] - надзвичайно ефективна зброя", - пояснив командир флоту безпілотників ГУР МО України.

Він зазначив: вартість усіх дронів, які використовуються в атаці, у тисячі разів нижча, ніж будівництво одного корабля на кшталт "Котова" та підготовка екіпажів.

Українські оператори морських безпілотників змінюють підходи до війни на воді, оскільки викривають вразливість ворожих великих суден перед дешевими і швидко виготовленими дронами.

Успішні атаки цією зброєю стали важливим фактором у забезпеченні свободи судноплавства у Чорному морі та створенні коридору для руху іноземних торгових суден в українські порти.

"Ми пишемо історію, і наші західні партнери дуже зацікавлені в цих інструментах", - заявив 13-й.

Magura V5 - один із таких інструментів. Безпілотник оснащений двома камерами, інфрачервоною оптикою, супутниковим модулем, який передає сигнали камер до пункту управління.

Двигун потужністю 300 кінських сил дозволяє розвивати швидкість у 45 морських миль на годину. Крейсерська швидкість у 25 миль на годину забезпечує запас ходу на 250 миль. Боєголовка розміщена у носовій частині та важить 250 кілограмів.

Бойова частина у дронах наступного покоління ще важча. Нова модифікація морського безпілотника також дозволяє розставляти міни на шляху ворожих кораблів та повертатись у порт базування.

У створенні флоту українських ударних морських безпілотників значну роль відіграли Велика Британія та США. Результат цієї співпраці - вагомі втрати флоту терористичної росії та витіснення агресора із західної частини Чорного моря.

Українські морські дрони - деталі

Україна продовжуватиме розвиток виробництва дронів, щоб захищатися від ворога. Про це повідомила керівник об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк відповідаючи на запитання про інформацію в ЗМІ щодо унікального українського надводного дрону MAGURA V5 і що це диво техніки здатне вигнати російський флот ледь не до Новоросійська.

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