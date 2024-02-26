Експерт вважає, що після відходу з Авдіївки буде перебудована лінія фронту туди, де вона більш укріплена.

Сили оборони відійши від селища Ласточкино Покровського району Донецької області Ласточкиного задля вирівнювання фронту, про що заявили ЗСУ.

Як пояснив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан у коментарі "24 Каналу", подібні дії відбуваються, аби зменшити лінію фронту і збільшити щільність війська. Експерт вважає, що після відходу з Авдіївки буде перебудована лінія фронту туди, де вона більш укріплена.

Окремо експерт прокоментував ситуацію в Кринках. Світан переконаний, що зараз основне завдання перед ЗСУ на лівому березі – не створити лінію фронту, а працювати у форматі розвідки боєм. Тобто оприявлювати точки ворога, щоб потім їх накривати артилерію.

Відео дня

"Або спонукати відкриття вогню на себе. Це дуже складне і небезпечне завдання – провокувати рух колон ворога на себе, для того, щоб їх замкнути у вогняний мішок: коли за колоною відкривається вогонь зверху і ворога розчавлює по наших рубежах", – пояснив експерт.

Ласточкине - що відбувається у населеному пункті

Як повідомляв УНІАН, раніше аналітик BILD Юліан Рьопке заявив, що в село Ласточкине Донецької області, яке розташоване під нещодавно захопленою росіянами Авдіївкою, нібито увійшли окупаційні сили РФ.

"У Донецькій області російські війська увійшли в село Ласточкине за 2 км на захід від Авдіївки...", - стверджує аналітик, посилаючись на аналіз відкритих даних.

Вас також можуть зацікавити новини: