Сили оборони відійши від селища Ласточкино Покровського району Донецької області Ласточкиного задля вирівнювання фронту, про що заявили ЗСУ.
Як пояснив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан у коментарі "24 Каналу", подібні дії відбуваються, аби зменшити лінію фронту і збільшити щільність війська. Експерт вважає, що після відходу з Авдіївки буде перебудована лінія фронту туди, де вона більш укріплена.
Окремо експерт прокоментував ситуацію в Кринках. Світан переконаний, що зараз основне завдання перед ЗСУ на лівому березі – не створити лінію фронту, а працювати у форматі розвідки боєм. Тобто оприявлювати точки ворога, щоб потім їх накривати артилерію.
"Або спонукати відкриття вогню на себе. Це дуже складне і небезпечне завдання – провокувати рух колон ворога на себе, для того, щоб їх замкнути у вогняний мішок: коли за колоною відкривається вогонь зверху і ворога розчавлює по наших рубежах", – пояснив експерт.
Ласточкине - що відбувається у населеному пункті
Як повідомляв УНІАН, раніше аналітик BILD Юліан Рьопке заявив, що в село Ласточкине Донецької області, яке розташоване під нещодавно захопленою росіянами Авдіївкою, нібито увійшли окупаційні сили РФ.
"У Донецькій області російські війська увійшли в село Ласточкине за 2 км на захід від Авдіївки...", - стверджує аналітик, посилаючись на аналіз відкритих даних.