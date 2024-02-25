У населений пункт відійшли підрозділи Сил оборони після виходу з Авдіївки.

Підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю Ласточкиного на Авдіївському напрямку. Тривають запеклі бої.

"На Авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, де зайняли підготовлені оборонні позиції", - заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в коментарі УП.

Він також наголосив, що ворог постійно застосовує керовані авіабомби, артилерію, FPV-дрони для ударів по позиціях українських воїнів.

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Ласточкине - що відбувається у населеному пункті

Як повідомляв УНІАН, раніше аналітик BILD Юліан Рьопке заявив, що в село Ласточкине Донецької області, яке розташоване під нещодавно захопленою росіянами Авдіївкою, нібито увійшли окупаційні сили РФ.

"У Донецькій області російські війська увійшли в село Ласточкине за 2 км на захід від Авдіївки...", - стверджує аналітик, посилаючись на аналіз відкритих даних.

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