Деякі з танків вже вирушили на лінію фронту.

В Україну прибула перша партія колісних танків AMX-10RC, обіцяних Францією на початку січня 2023 року.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, зазначивши, що деякі з них вже вирушили на лінію фронту, передає Le Figaro.

Зазначається, що відправка повинна була відбутися через два місяці після оголошення. За цей час потрібно було підготувати екіпажі.

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"Я розглядаю можливість проведення другої хвилі сесій. Я готую низку рішень для президента Франції Емманюеля Макрона", - додав Лекорню.

Танки AMX-10RC - загальна інформація

AMX-10RC - французький важкий бронеавтомобіль, часто класифікується також як колісний танк.

Відомо, що серійно AMX-10RC виробляли з 1976 по 1994 рік, всього було випущено 457 бронеавтомобілів цього типу. 337 з них надійшли на озброєння французької армії, ще 120 машин були поставлені на експорт в Марокко і Катар.

Танк оснащений гідропневматичною підвіскою, водій може змінювати кліренс від 210мм до 600мм. Водій AMX-10RC знаходиться в передній частині корпусу, за ним розташована тримісна вежа, моторно-трансмісійне відділення знаходиться у кормі. У вежі розміщені командир, навідник і заряджаючий-радист.