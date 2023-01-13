У Міноборони Франції розкрили терміни передачі Україні легких колісних танків AMX-10RC.
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що танки мають надійти протягом двох місяців, пише Reuters.
"Франція сподівається доставити в Україну легкі бойові танки AMX-10RC протягом двох місяців", - заявив міністр.
Французькі AMX-10RC
AMX-10RC - французький важкий бронеавтомобіль, який часто класифікується як колісний танк.
Серійне виробництво AMX-10RC здійснювалося з 1976 по 1994 рік. Франція застосовувала їх у війні в Перській затоці і ряді миротворчих операцій.
Днями президент Франції Емманюель Макрон анонсував передачу AMX-10RC Україні.
Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков заявляв, що AMX-10RC стануть "нічним кошмаром" для російських військових. На його думку, у цих танків є всі шанси стати "сковородою" для росіян на українській землі.