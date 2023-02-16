Зазначається, що певна кількість екіпажів та керівників вже пройшли підготовку у Франції.

Франція відправляє в Україну 14 легких танків AMX-10RC. Це перша партія бронетехніки від Парижа.

Як повідомляє Forces Operations, стільки ж екіпажів та керівників пройшли підготовку за останні тижні у Сомюрській кавалерійській школі, яка є колискою французької бронекавалерії.

"Український контингент, відправлений до Мен та Луари, складався не лише зі спеціалістів із бронетанкової розвідки. Цього достатньо, щоб підкріпити гіпотезу про інше потенційно більш "лобове" використання поважної машини українськими військами", - зазначається у матеріалі.

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Як відомо, раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню підтвердив повну, оперативну та спеціалізовану підтримку України в обороні наземних цілей за допомогою артилерії та танків.

Французькі AMX-10RC - що відомо

AMX-10RC - це французький важкий бронеавтомобіль, який часто класифікується як колісний танк. Їх випускали з 1976 по 1994 рік. Франція застосовувала ці танки у війні в Перській затоці і ряді миротворчих операцій.

Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков впевнений, що AMX-10RC стануть "нічним кошмаром" для російських військових. За його словами, у цих танків є всі шанси стати "сковородою" для росіян на українській землі.

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