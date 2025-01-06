Зеленський висловив упевненість, що Північна Корея зможе ще відправити солдатів на війну проти України.

Північна Корея відправила на війну проти України 12 тис. військових, з них на сьогоднішній день 3800 вбито або поранено.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. Він зазначив, що ця країна може направити на війну ще 30-40 тис. солдатів. "А можуть і 500. Вони можуть привести багато людей. Чому? Тому що у них наказ", - зазначив український президент.

При цьому він підкреслив, що Європа подібного зробити не може. "Європа зможе зібрати армію, яка складатиметься з 2-3 млн осіб? Ні. Європа не захоче це робити. І для чого? Ми ж не хочемо з вами світову війну. Немає такої цілі... Ми хочемо зупинити росіян", - зазначив Зеленський і додав, що в цей час РФ запрошує північнокорейських солдатів.

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"Вони спалюють їм обличчя. Тим, хто не може бігти - поранені або вбиті... Щоб вони були невпізнаваними", - нагадав президент України.

Крім того Зеленський зазначив, що минулого року Європа передала Україні мільйон артилерійських снарядів 155-го калібру. Також були снаряди українського виробництва. "Ми виробляли більше", - деталізував Зеленський.

Але, як зазначив він, Північна Корея дала Путіну 3,7 млн. Це говорить про те, що на сьогодні у РФ теж є дифіцит, тому Путіну потрібен час.

Мільйон снарядів для України

У 2023 році ЄС пообіцяв передати Україні мільйон снарядів до весни 2024 року, але по факту передали лише половину кількості через проблеми з виробництвом.

У серпні Україна отримала вже 700 тис. снарядів. А в листопаді стало відомо, що Європа вже майже виконала свою обіцянку поставити Україні мільйон артилерійських снарядів.

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